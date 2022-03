Amazon: trovato l’accordo con un altro colosso | La concorrenza sarà annientata !

I duri mesi del lockdown ci hanno abituati ad usufruire sempre più dei servizi di shopping online, food delivery e abbonamenti tv. Ma oggi si parla di una rivoluzione che renderà accessibili a titolo completamente gratuito tutte queste prestazioni.

Chi, annoiato dalle lunghe giornate trascorse in casa, non è ricorso più volte ai dispositivi elettronici per sfogare la propria voglia di shopping in acquisti compulsivi che portano un po’ di sollievo? E chi non ha passato ore a scorrere il menù della televisione per scegliere tra i centinaia di film e serie televisive disponibili online? Oggi a tutto questo si può aggiungere la gioia di un pasto a domicilio che arriva a casa gratuitamente.

Gli utenti potranno aderire facilmente ad una nuova iniziativa che li porterà ad usufruire delle consegne a domicilio senza costi aggiuntivi. Ecco come fare. Sarà sufficiente essere iscritti al servizio Amazon Prime che già al momento prevede la consegna di moltissimi prodotti in tempi molto rapidi e a costo zero.

La novità deriva dal grandioso accordo tra i due colossi dell’e-commerce, Amazon e Deliveroo che sono attivi già in più di 500 città italiane. Chi già è iscritto ad Amazon, potrà usufruire da oggi di un anno gratis di abbonamento al servizio Deliveroo Plus Silver.

Questa opzione prevede la possibilità di ricevere consegne di cibo gratuite a domicilio per importi che superino almeno i 25 €. Da oggi non si dovranno più pagare le commissioni al momento di un ordine presso i ristoranti delle maggiori catene mondiali: Mcdonald’s, Old wild West, Burger King…

Se non si è ancora iscritti ad Amazon, niente paura. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento e contestualmente approfittare dell’offerta sul sito di Deliveroo. Sarà sufficiente collegare l’account delle due piattaforme e attivare l’abbonamento Deliveroo Plus Silver che sarà valido per i primi 12 mesi.

I ristoranti aderenti all’iniziativa sono veramente moltissimi. Si potrà spaziare dagli hamburger, il sushi, la pizza, i pokè e addirittura il gelato. Le consegne sono illimitate e tutto è incluso gratuitamente nel pacchetto di Amazon Prime che oltre alla rapidità di consegna di migliaia di prodotti offre una vastissima libreria di musica, documentari, film e serie tv.

Non resta che accomodarsi sul divano prendere il nostro smartphone e scegliere i servizi che più ci interessano. Ma attenzione! Scaduti i 12 mesi Deliveroo Plus Silver diventa a pagamento (costerà 2,99 euro/mese). L’unico accorgimento, quindi, qualora non si volesse confermare l’abbonamento, sarà quello di ricordarsi di annullare il rinnovo direttamente dalla pagina del proprio account su Deliveroo.