Conoscete questo ragazzo? E’ il figlio di un vero e proprio talento | Sembra essere più “dotato” del padre!

Difficile resistere di fronte a tanta bellezza. Questa volta il figlio sembra aver superato il più celebre padre. Nella loro famiglia non ci sono tabù e il ragazzo ha confessato al papà la sua particolare ambizione: vorrebbe fare il gigolò.

Ma chi è questo ragazzo che nella vita di tutti i giorni passa con semplicità da i libri di ingegneria ai set fotografici di campagne pubblicitarie di intimo? Il fisico statuario lo ha ereditato sicuramente dal genitore più famoso, così come la sua sfrontata ironia.

Il papà sembra andare molto fiero delle “doti” del figlio che, dichiara essere molto più sviluppate delle sue. Difficile a pensarci, ma questo è quello che recentemente ha confermato anche in un’intervista a Selvaggia Lucarelli.

Stiamo parlando di Leonardo Tano più conosciuto dal pubblico come il figlio di Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo. Il ragazzo fa parlare di sé per il suo invidiabile aspetto fisico e a seguito delle sue prime esperienze nel mondo della moda.

Leonardo non ha ancora compiuto 23 anni, ma già ha riscosso uno straordinario successo nel mondo del web. Nonostante si sia sempre voluto tenere lontano dal clamore mediatico derivante anche da cotanti genitori, il secondogenito della coppia non fatica a mostrarsi senza veli durante i suoi servizi fotografici.

Leonardo sulle orme di Rocco?

Anche se più volte Leonardo ha dichiarato di non volere emulare il papà, sembra che la strada intrapresa sia proprio quella. Anche Rocco, infatti, ha mosso i suoi primi passi nel mondo della moda nel 1984, per poi dedicarsi negli anni successivi al cinema per adulti. Ma lui continua a confermare di non ambire alla stessa carriera lavorativa del padre. Dichiara di non rivedersi nel mondo dei film hard.

Sulle sue pagine social non c’è ombra di fidanzate, ma ciò non significa che Leonardo mantenga una condotta da clausura. Quando, confidandosi con il padre, gli ha raccontato di voler intraprendere la strada da gigolò, Rocco lo ha sconsigliato. Ha portato la sua lunga esperienza nel campo decantando le caratteristiche positive della pornografia cinematografica. L’attore porno si trova “impegnato” nel set solo accanto a bellissime ragazze.

Leggi anche>>Rocco Siffredi, dopo Arisa si lascia andare con un’altra “bomba”: “..è nata per fare questo!”

Siffredi si discosta volutamente dal mondo della prostituzione perché dichiara di non aver mai voluto cedere a compromessi pur di ricevere lauti compensi. Chissà quale sarà il destino di Leonardo che per il momento, dopo essersi iscritto persino all’università di ingegneria, dice di pensare ad altro e di essere appassionato soprattutto di moto e motori. Nel frattempo un piede nel mondo della popolarità lo ha ammesso ed è forse in attesa di scegliere la strada più adatta a lui.