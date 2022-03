Google, a fine marzo in arrivo delle novità importanti | La svolta dei 15 minuti!

L’azienda ha introdotto delle novità importanti che andranno ad influire sulla nostra esperienza online: ecco cosa aspettarsi.

“Big G” è noto per essere il motore di ricerca più popolare al mondo ma i servizi offerti dall’azienda sono molteplici: da YouTube a Gmail, dal Play Store a Google Maps. L’esperienza, col passare degli anni, si fa sempre più completa.

In questo contesto, la questione privacy costituisce un elemento fondamentale e spesso si ritrova al centro di accesi dibattiti e accuse.

L’agenzia ha recentemente annunciato l’introduzione di alcune novità che vanno proprio in questa direzione. Presto ci saranno dei cambiamenti importanti per gli utenti.

Innanzitutto, è previsto un rinnovamento di Gmail. Il servizio di posta elettronica subirà dei cambiamenti relativi alla grafica e all’uso del servizio. Le modiche riguarderanno in particolare i servizi Workspace.

Con Google Workspace si intendono gli strumenti legati al lavoro online, come Google Meet, Spaces e Chat. Presto il loro assetto verrà modificato.

Le modifiche alla cronologia

La novità più importante riguarda però la cronologia e le opzioni di cancellazione. Big G, finora, ha sempre dato la possibilità di cancellare le ricerche della cronologia in intervalli di tempo prolungati: si possono eliminare le ricerche degli ultimi 3, 18 o 36 mesi.

Prossimamente sarà possibile cancellare la cronologia degli ultimi 15 minuti di attività online. In questo modo sarà più semplice controllare la propria privacy. Gli utenti potranno eliminare le ricerche più recenti anziché dover cancellare interi mesi di cronologia.

Continua ad esserci la possibilità di eliminazione manuale ma questa si dimostra scomoda nei casi in cui ci si ritrova davanti ad una sessione con diverse ricerche.

Gli utenti iPhone hanno avuto modo di conoscere questa novità negli scorsi mesi: già dallo scorso luglio è stata resa disponibile per dispositivi iOS. Chi possiede un Android ha dovuto pazientare maggiormente.

L’arrivo della funzione è previsto per la fine del mese di marzo. Sono però arrivate delle segnalazioni su Twitter da parte di alcuni utenti Android che stanno già sfruttando la novità.

Per poter usufruire dell’opzione, basterà accedere all’applicazione Google per Android. Dopo essere entrati su proprio profilo, cliccando su “cronologia di ricerca” apparirà la voce “cancella gli ultimi 15 minuti“.

Per il momento non sappiamo quando la novità sarà disponibile per i computer ma supponiamo che nei prossimi mesi Google annuncerà ulteriori modifiche.