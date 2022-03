Gianluca Vacchi, travolto dalla passione per il padel..ma ovviamente non come giocano tutti!

È una vita da favola quella di Gianluca Vacchi. Un’ostentazione che farebbe invidia a chiunque. Non mancano balletti, passeggiate nella tenuta di famiglia e ora anche il padel estremo, rivisto e corretto nel Gianluca Vacchi style.

Sembra sempre tutto uscito da un set cinematografico , l’imprenditore dal fisico scultoreo che si diverte tra la splendida moglie, la loro bambina, gli amici, lo champagne, il numeroso personale di servizio e le location da favola.

Il celebre imprenditore è ormai a tutti gli effetti uno dei più grandi influencer italiani, famoso per la sua ricchezza, il suo stile di vita e la sua proverbiale positività sempre condivisa con i suoi 22 milioni di follower!

Il suo destino era sicuramente già segnato. Figlio di Marco Vacchi fondatore dell’Ima SPA, una società con fatturato oltre 1,1 miliardi di euro, certamente Gianluca non ha faticato nel diffondere il suo famoso motto, Enjoy, diventato poi titolo del suo primo bestseller.

Vacchi siede ovviamente nel consiglio di amministrazione della sua azienda e detiene il 30% del capitale. Non contento di ciò acquista delle quote di Eurotech e diventa amministratore unico della First Investment SPA, una società dal fatturato stratosferico di 700.000 € l’anno.

La sua vita è una continua ostentazione del benessere nel quale si muove ogni giorno. Ormai fidanzato da tempo con la bellissima modella venezuelana Sharon Fonseca sembra aver trovato la quadratura del cerchio quando è nata la loro figlia Blu Jerusalema.

Il momento di crisi

La coppia ha dovuto affrontare una difficoltà al momento della nascita della loro bambina. Blu Jerusalema infatti è nata con una palatoschisi, una malformazione del palato che le influisce nell’alimentazione.

Nonostante la sofferenza che hanno dovuto affrontare, hanno sicuramente avuto la fortuna di avere a disposizione un’equipe medica completamente dedicata alla bambina che potrà intervenire chirurgicamente per rendere la sua crescita assolutamente normale.

La coppia non si è mai persa d’animo e ha sempre mostrato sui social serenità e una straordinaria complicità. Sono diventati ormai celebri i balletti che dapprima erano un marchio di fabbrica dell’imprenditore e poi sono diventati dei veri e propri passi a due.

L’ultima invenzione sul padel

La sua ultima trovata è quella che mostra in un video diventato virale su Instagram. Vacchi si improvvisa in un’improbabile partita di padel, la sua passione più sfrenata. La particolarità é il campo di gioco nel quale si svolge il bizzarro incontro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Vacchi 🇮🇹 (@gianlucavakcchi)

Probabilmente nel ritorno di uno dei suoi fantastici viaggi oltreoceano, Gianluca Vacchi non resiste e improvvisa una sfida ad altissima quota.

Leggi anche>>Gianluca Vacchi, il noto influencer evita il carcere dopo quasi 20 anni di processi

All’interno del lussuosissimo jet privato sì organizza per scambiare alcuni colpi del suo sport preferito. Il video si chiude con una dichiarazione dell’imprenditore in uno spagnolo fluente: “c’è sempre un’occasione per giocare a padel. Enjoy!”.