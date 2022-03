Katia Follesa, non resiste e fa la “sfacciata” con una delle più grandi star di Hollywood -FOTO

Simpatica e bella. Ma non immaginavamo così sfacciata… Guardate fino a che punto si è spinta

Sa essere molto simpatica. E anche molto sexy. Senza mai prendersi troppo sul serio. Ma non immaginavamo che Katia Follesa potesse arrivare a tanto. Una sfacciataggine inaspettata davanti a uno dei divi più belli del cinema mondiale. Eccola “beccata”.

Katia Follesa iniziamo a conoscerla oltre 20 anni fa ormai. Nel 2001, infatti, compone il duo comico con Valeria Graci, che si chiama, appunto, “Katia e Valeria”. Poi, nel 2004 il duo fa parte del cast di Zelig off e Zelig Circus (Canale 5). Nel 2007 Katia e Valeria fanno parte del cast di Scherzi a parte, condotto da Claudio Amendola, Valeria Marini e Cristina Chiabotto su Canale 5. Nel 2008 il duo gira tre brevi spot come testimonial per alcuni importanti brand.

Nonostante il grande successo, nel febbraio 2012 il duo “Katia & Valeria” si scioglie. Da settembre dello stesso anno Katia conduce il programma televisivo Zelig Off con Davide Paniate. Nel 2012 appare nel film “Benvenuti al Nord”.

Ma la sua carriera prosegue a gonfie vele, anche come artista solista. Nell’aprile 2021 partecipa come concorrente al comedy show di Prime Video LOL – Chi ride è fuori. Per lei non solo la televisione. Da settembre 2018 diventa speaker di R101, dove conduce un programma insieme ad Alvin.

Sfacciata davanti alla casa di Leo

Dal 2006 è fidanzata con il comico Angelo Pisani, con cui ha una figlia, Agata, nata nel 2010. Insieme al compagno Angelo Pisani nel 2020 sono a teatro con lo spettacolo “Finché social non ci separi”. Ed è proprio sui social che troviamo la foto che vi proponiamo. In particolare, sul profilo Instagram della nostra Katia Follesa. Che seguiamo sempre con grande interesse.

“1998 Los Angeles… io fuori dalla casa di Leonardo DiCaprio, dopo aver bussato alla porta e aver consegnato una lettera con tanto di foto tessera (mia) …. Chissà se l’avrà mai letta”. Ebbene sì. La nostra Katia Follesa pubblica una foto d’annata (sono passati quasi 25 anni) di quella splendida esperienza negli States. A scattarla, una sua amica, che l’accompagnava.

D’altra parte, Leonardo DiCaprio è stato (ed è) per molte donne un idolo. Un sex symbol. Non dimentichiamoci, infatti, che nel 1998 è da pochi mesi uscito nelle sale il kolossal che lo ha lanciato, “Titanic”. Ricordate le file per vedere e rivedere la pellicola? Quelli erano gli anni della DiCaprio-mania. Cui non ha resistito nemmeno la nostra Katia Follesa.