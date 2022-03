Sabrina Salerno, sempre sul pezzo | La regina di Instagram lancia una nuova sfida

Ha raggiunto la popolarità negli anni Ottanta e continua ad essere sempre sul pezzo. Sabrina Salerno ha lanciato una nuova sfida ai fan sui social.

Cantante, showgirl e attrice. Sabrina Salerno ha scalato le classifiche fin dal suo primo singolo, intitolato Sexy Girl, pubblicato nel 1986.

Dopo aver vinto il titolo di Miss Liguria e aver partecipato a Miss Italia 1984, l’artista ha esordito in televisione nella trasmissione Premiatissima.

Il suo talento, unito alla sua avvenenza, ha attirato le attenzioni di Claudio Cecchetto che è diventato il suo primo produttore. In seguito al successo riscosso con la sua prima canzone, la cantante ha pubblicato il suo album d’esordio omonimo affermandosi a livello internazionale.

Con le sue canzoni di genere italo-disco ha fatto ballare tutta Europa. Tra i suoi successi ci sono singoli come Boys (Summertime Love) e Hot Girl, con i rispettivi videoclip che mostrano la Salerno in tutta la sua sensualità. In questo modo è diventata una vera e propria sex symbol dell’epoca.

Oltre al mondo della musica, la cantante si è dedicata alla televisione ed al teatro. Nel corso della sua carriera ha collaborato con altri importanti artisti. Tra questi, Jo Squillo, con la quale ha inciso la canzone Siamo donne, nel 1991.

Le due hanno girato un nuovo videoclip del singolo lo scorso anno, in collaborazione con Netflix, per il lancio della serie Sky Rojo.

La nuova sfida della cantante

Sabrina Salerno, a differenza di molte dive che hanno raggiunto l’apice negli anni Ottanta per poi allontanarsi progressivamente dai riflettori, continua ad essere un volto importante nel mondo dello spettacolo.

Solo negli ultimi anni è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo ed ha partecipato a Ballando con le Stelle guadagnandosi la terza posizione.

Seguita da oltre un milione di persone su Instagram, è molto attiva anche sui social. Ogni giorno interagisce con i suoi followers, rinnovandosi sempre. Continua ad essere una splendida donna, dotata di grande fascino. I suoi scatti scatenano sempre l’entusiasmo dei fan.

Proprio in queste ore, l’artista ha voluto lanciare una nuova sfida ai followers. Sabrina ha pubblicato un video girato insieme all’influencer Canal.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Si tratta di un simpatico balletto, unito ad un jingle ideato dal giovane content creator per sdrammatizzare in merito al paura “del tempo che passa”. I due hanno dato vita ad una nuova moda: i mona influencer.

Leggi anche: Sabrina Salerno, la lingerie di pizzo non contiene le sue forme esplosive | E’ da infarto!

La Salerno, a 54 anni, ha dimostrato di essere ancora in perfetta forma e di non aver bisogno di temere nulla. Il video ha conquistato subito i fan, tra le risate ed i complimenti alla cantante, che sembra ringiovanire col passare degli anni.