Acne in età adulta | Sfatati molti falsi miti: non è vero che il cioccolato fa male, anzi…

L’acne è il tipico disturbo dell’adolescenza, ma sono tante le persone che ne soffrono anche in età adulta. Oggi i dermatologi vogliono sfatare molti falsi miti che riguardano i cibi nemici della pelle. Una gioia non solo per la cute, ma anche per le papille gustative!

Pensiamo di sapere tutto o quasi riguardo la nostra epidermide, ma le linee guida per la prevenzione e la cura della nostra pelle, smentiscono la maggior parte delle convinzioni a riguardo.

L’acne tardiva é assolutamente accomunabile a quella giovanile. Si tratta di un iperproduzione di sebo che crea un’alta probabilità di infezione batterica. La differenza risiede solo nel fatto che mentre i ragazzi vedono comparire le fastidiose e antiestetiche pustole soprattutto sulla fronte e sulle guance, negli adulti tendono a concentrarsi sul mento sul collo e intorno alla bocca.

L’importanza della skin-care

Spiegano gli specialisti del settore che la base di partenza per risolvere questa fastidiosa problematica é soprattutto una corretta beauty routine che prevede una detersione accurata del viso e l’utilizzo di cosmetici studiati per la composizione della propria pelle (grassa, secca, sensibile).

È fondamentale ogni mattina liberare i pori dalle impurità in modo da permettere all’epidermide di rigenerarsi velocemente. Ogni giorno, alla mattina e alla sera, è necessario usare un liquido detergente e subito dopo risciacquare abbondantemente il viso. Un ruolo importante lo gioca anche l’uso di creme idratanti con alto potere esfoliante.

Molti credono che l’esposizione solare aiuti a migliorare l’acne, ma non è proprio così. Se il Sole in un primo momento sembra avere un effetto antinfiammatorio, l’eccessiva esposizione provoca la produzione di radicali liberi che peggiorano la situazione nei mesi invernali.

I medici sottolineano che molti prodotti antiacne spesso producono una più alta risposta della nostra pelle ai raggi solari ed è per questo motivo che andrebbero evitati durante la stagione più calda nella quale andrebbe prediletta esclusivamente la fotoprotezione dai raggi ultravioletti.

Non è vero che chi soffre di questo disturbo non possa utilizzare il make up. L’unica accortezza da prendere in considerazione è quella di prediligere prodotti a bassa percentuale oleosa e soprattutto compiere una completa detersione serale.

Via libera a frutta secca e cioccolato

Una particolare attenzione va certamente prestata all’alimentazione. È necessario seguire una dieta equilibrata che compensi il consumo di alimenti ad alto indice glicemico (pane, pasta e dolci), con alimenti che riducono il picco di insulina come ad esempio prodotti da forno integrali.

Sarebbe da evitare o quantomeno limitare l’assunzione di latticini da sostituire con prodotti ricchi di Omega-3, come avocado e frutta secca.

Il cioccolato, infine, da sempre considerato il più grande colpevole dell’eruzione dei brufoli, oggi è stato definitivamente scagionato. Studi scientifici dimostrano che non vi è alcuna correlazione fra le l’assunzione di cacao e la comparsa dell’acne. Il cioccolato, piuttosto, possiede un’eccezionale effetto antistress ed è anche per questo che i medici consigliano di consumarne un quadratino fondente ogni sera.