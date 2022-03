Francesco Renga, massacrato dalla figlia | Il cantante è rimasto scioccato – VIDEO

In uno degli ultimi post del cantante la protagonista è proprio la figlia Jolanda, avuta con Ambra. E il risultato è impietoso…

Come passa il tempo. Ne è consapevole anche il grande cantautore italiano Francesco Renga. E, infatti, nell’ultimo video pubblicato insieme alla figlia Jolanda, viene a dir poco massacrato… Non ha più l’età!

Cantante tra i più apprezzati del panorama italiano. La sua carriera inizia come frontman dei Timoria, band alternativa che si distingue all’inizio degli anni ’90. Per Francesco Renga, tuttavia, il successo reale arriva con la carriera da solita. Nel 2001, infatti, vince Sanremo Giovani con “Raccontami…”. A Sanremo trionfa, questa volta tra i big, anche nel 2005 con il pezzo “Angelo”.

Ormai la svolta è completata. Dal rock alternativo dei Timoria, Renga è diventato, di fatto un cantante di musica leggera. Che raccoglie successi un po’ ovunque. Tra i suoi brani più famosi, certamente anche “Ci sarai”.

Renga ha avuto una relazione lunga undici anni con l’attrice Ambra Angiolini, da cui ha avuto i figli Jolanda e Leonardo. La fine del rapporto è stata ufficializzata nel novembre del 2015.

Massacrato in video

In uno degli ultimi post del cantante la protagonista è proprio la figlia Jolanda, avuta con Ambra. Oggi Jolanda è una giovane donna di appena 18 anni. Un video pubblicato sul profilo Instagram del popolare cantautore.

L’inizio è rassicurante, vediamo la giovane Jolanda intenta a fare delle faccende di casa. E il nostro Francesco sorridente e sereno: “Vi devo fare vedere cosa abbiamo fatto: allenamento con corda!”. Ma, ben presto, per lui arriveranno i guai. E tutto viene immortalato dal video.

I due, infatti, si cimentano nel salto con la corda. Ma mentre Jolanda sembra molto allenata, a proprio agio con l’agilità necessaria per effettuare l’esercizio. Per Francesco, beh… giudicate voi stessi… Esordisce dicendo “Ho mal di schiena”. E Jolanda se la ride già prima che i due inizino. Ma quanto provano a cimentarsi, il risultato è impietoso. Bravissima Jolanda. Ma Francesco mette le mani avanti: “Non sono assolutamente capace”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Renga (@francescorenga)

E in effetti, ce ne rendiamo conto. Non riesce a completare più di due salti con la corda. Sebbene Jolanda gli mostri più volte come si fa: “Sei scoordinato” lo ammonisce Jolanda. E poi, la sentenza definitiva: “Tu non sei leggiadro”.

C’era da aspettarselo. E se l’aspettava anche il nostro Francesco Renga. E così, Francesco deve arrendersi, sconfitto: “Basta!” urla. Ed esce dall’inquadratura della telecamera.