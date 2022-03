Giorgio Panariello, il duro sfogo dell’attore | Non è come ci si aspetta -VIDEO

Giorgio Panariello, in questi giorni in giro per l’Italia con il suo one man show, La favola mia, preoccupa i suoi fan mostrando un video sconcertante. Proprio durante una delle sue trasferte, riprende le condizioni nelle quali è costretto. Nessuno avrebbe potuto immaginare tutto ciò.

Panariello é nei maggiori teatri italiani con uno spettacolo che tratta temi di attualità e grandi classici attraverso una comicità travolgente e una punta di impertinenza. Il divertimento é garantito e il mattatore assicura al suo pubblico una parentesi di leggerezza in questo periodo così duro.

Ormai da vent’anni sulla cresta dell’onda, Giorgio ha voluto, con questa sua ultima fatica, rendere un omaggio al suo ormai spirito guida Renato Zero che lo ha portato al successo con il grande pubblico.

La mitica imitazione del cantante è sempre stata la punta di diamante dei suoi spettacoli e, in questi giorni, il comico ha voluto ripercorrere attraverso le sue esilaranti interpretazioni la sua sfavillante carriera che lo ha visto interpretare personaggi ormai cult della comicità italiana.

La Favola mia è proprio la ricostruzione della sua vita fin da ragazzo, quando ricorda esilaranti aneddoti della sua famiglia. Un giovane Giorgio, già col piglio di un attore navigato, veniva attirato da persone comuni e riusciva a coglierne i lati più caratteristici per poi trasformarli in divertentissime imitazioni.

La carriera di Giorgio è stata soprattutto teatrale, ma molte sono state le apparizioni cinematografiche accanto soprattutto al suo collega e amico di sempre Leonardo Pieraccioni. I due, insieme a Carlo Conti hanno, inoltre, portato in scena uno spettacolo che ha conquistato le platee di tutta Italia.

Le sue ultime apparizioni televisive sono quelle che lo vedono giurato della trasmissione del suo amico d’infanzia Carlo Conti, Tale e quale show, e l’ultimo successo alla conduzione del programma Lui è peggio di me in coppia con Marco Giallini.

Una vita difficile

La vita di Panariello non è stata semplice, si sa. E’ cresciuto senza i genitori e ha subito la tragica perdita di suo fratello. Ora sembra tutto più semplice, soprattutto da quando è diventato uno degli attori comici più celebri del panorama italiano .

Le condizioni in cui è costretto a vivere, però, sono sorprendentemente disastrose e il comico ha voluto diffondere un “video di denuncia” che svela i complicati retroscena della vita dell’attore.

La compagnia è appena arrivata a Lugano dove dovrà debuttare nelle prossime serate. Sembra tutto nella norma, ma non appena viene inquadrata l’autovettura nella quale ha viaggiato il cast, la rivelazione è sconvolgente!

Dentro l’abitacolo sembra non esserci il posto neanche per viaggiare comodi ed è facile immaginare le difficoltà con le quali l’attore è stato portato a destinazione. Come al solito Giorgio trova il lato comico in tutto e anche questa volta risolve la situazione imbarazzante con una delle sue coinvolgenti risate.