Giovanni Angiolini, avete mai visto il fratello del dottore più bello d’Italia? Anche lui niente male!

Michelle Hunziker non è più single? Nella sua vita ora ci sarebbe l’ex concorrente del “Grande Fratello” e medico Giovanni Angiolini, uno dei più belli d’Italia. Il fisico scolpito e il sorriso accattivante sembrano essere però davvero di famiglia.

Gli appassionati di “Grande Fratello” non possono non ricordare Giovanni Angiolini. Medico chirurgo specializzato in ortopedia nato il 13 gennaio 1981, che ha preso parte all’edizione numero 14. Quell’esperienza per lui era un’occasione per provare a staccare la spina per un breve periodo, consapevole degli studi pesanti a cui si stava dedicando.

Come spesso capita in questi casi, un programma così importante gli ha regalato non poca popolarità. Ed è proprio grazie alla fama ottenuta e alla laurea che nel frattempo ha conseguito che è poi diventato uno dei volti de “I Fatti Vostri”. Ha partecipato nel periodo in cui la trasmissione Rai era condotta da Giancarlo Magalli. Qui era presente nelle vesti di “Dottor G.”, in una rubrica in cui i telespettatori potevano rivolgersi a lui per chiedere consigli su vari problemi fisici.

Giovanni Angiolini e il fascino indiscusso: la bellezza è scritta nel suo DNA

Ora il dottor Angiolini è tornato alla ribalta per una vicenda che non riguarda certamente la sua carriera lavorativa. Anzi. Il medico, infatti, è stato sorpreso in più occasioni al fianco di Michelle Hunziker, da poco tornata single dopo la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi.

Nessuno dei due si sbottona in merito alla propria situazione sentimentale, ma gli atteggiamenti sembrano essere piuttosto inequivocabili. In uno degli scatti dei paparazzi, in modo particolare, i due si scambiano un bacio sulla bocca, anche se in questo frangente la showgirl svizzera indossava la mascherina.

Sui social, almeno per ora, nessuna immagine che potrebbe apparire “sospetta”. Al contrario, lui spesso pubblica foto in cui è in compagnia dei suoi affetti più cari. E tra questi c’è il fratello Paolo, anche lui medico.

Il “cognato” di Michelle è laureato in Fisioterapia presso l’Università degli Studi di Sassari e ha avuto modo di comparire in Tv proprio al fianco di Giovanni.

Gli Angiolini sono stati protagonisti della trasmissione “Il mio medico” in onda su Tv 2000. Non solo, Paolo è stato anche uno dei corteggiatori dell’ex Miss Italia Clarissa Marchese a “Uomini e donne”.

I più attenti non possono non notare come fisico scolpito e bellezza siano evidentemente doti di famiglia. Almeno per ora lui si professa single, ma non è certamente escluso che molte ora possano approfittarne e farsi avanti.