Joe Bastianich, dopo il disastro accaduto al collega ci pensa due volte prima di lasciarla sola!

Recentemente è entrato nel cast de “Le Iene”. Ma in uno degli ultimi post pubblicati su proprio profilo Instagram, lo vediamo insieme a un altro tipo di “belva”. E con un look che sembra uscito dalla fortunata serie televisiva “Hazzard”.

Nato a New York, ma è figlio di genitori italiani esuli istriani. Joe Bastianich è sposato con Deanna Damiano, sempre discreta, non ama i riflettori a differenza del marito. Deanna è nata nel 1970 in Italia, ma la permanenza è breve. Si trasferisce con tutta la sua famiglia ben presto negli USA.

Proprio negli USA, anche Joe ha molto del proprio core business. Imprenditore, ovviamente attivo nel mondo della ristorazione. Ha diversi locali sparsi in giro tra gli Stati Uniti, ovviamente, e l’Italia. Il più famoso, attivo dal 1993, “Becco”, a Manhattan. Un locale iconico che appare in diversi telefilm cult: da Beverly Hills 90210 a Friends.

La sua popolarità si deve però alla cucina e a MasterChef. E’ stato giudice in Italia fino al 2019, mentre negli USA la sua partecipazione nello storico cooking talent, prosegue. “Mi stai diludendo, vuoi che muoro?”. E’ diventata una frase cult. La sua frase cult. Pronunciata a uno dei tanti concorrenti del fortunato format “Masterchef”. Joe Bastianich è famoso soprattutto per quello.

Recentemente, è entrato a far parte del cast de “Le Iene”, la fortunata trasmissione Mediaset, che da sempre unisce intrattenimento e inchiesta. Joe ha realizzato bellissimi servizi sull’attuale crisi in Ucraina.

Joe Bastianich: il country nel sangue

Ma Joe Bastianich è anche un grande appassionato di musica, è stato frontman e chitarrista del gruppo statunitense The Ramps e, il 6 settembre 2019, ha pubblicato per la Universal il suo primo singolo da solista, Joe Played Guitar, che ha preceduto il suo primo album in studio Aka Joe, pubblicato il 20 settembre 2019. Il suo genere è il country e si esibisce spesso anche in Italia.

Nella foto pubblicata su Instagram lo vediamo all’opera con l’altra sua grande passione: il mondo del vino. E’ proprietario di una grande azienda vinicola nata solo nel 1997 ma che è riuscita in poco tempo ad affermarsi sul mercato internazionale. La sua azienda si estende su 35 ettari e copre due zone ben distinte. La prima si sviluppa sulle colline di Buttrio e Premariacco mentre la seconda sulla collina Cavidale.

Sull’etichetta del vino è riportato il suo cognome e la cantina segue le tradizioni dei Colli Friulani ma con una interpretazione più originale. Il nostro bel Joe ci tiene a evidenziare che la sua azienda non segue le tendenze di mercato ma che abbraccia l’intenzione di portare in ogni casa l’idea di vino della famiglia Bastianich.

