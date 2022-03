Asia Argento, il vero film horror l’ha vissuto in casa sua | I drammi che l’hanno letteralmente sconvolta

Figlia del grande regista di film horror, Dario Argento. Una personalità provocatoria e tormentata. Forse anche per questo

Personalità particolare, Asia Argento. Donna tormentata. Che ha sempre mostrato le sue fragilità, tanto nel lavoro, sia da attrice, che da regista, tanto nella vita personale. E forse, adesso, possiamo provare a intuire uno dei motivi. Il suo racconto è veramente shockante.

Provocatoria e trasgressiva. Forse anche per quello che le è successo in tenera età. Per quello che ha dovuto sopportare in famiglia. Come lei stessa ha raccontato, non senza emozione.

Figlia del grande regista di film horror, Dario Argento. A sua volta Asia ha seguito le orme del padre nel mondo del cinema. Sia come attrice, che come regista. Molto lunga la sua carriera cinematografica, non solo in Italia, ma anche all’estero. Spesso anche con ruoli piuttosto trasgressivi e hot.

Oggi 46enne, ricordiamo Asia Argento in diversi ruoli da attrice. Da “Palombella rossa” di Nanni Moretti a “Perdiamoci di vista” di Carlo Verdone, fino a “Viola bacia tutti”. Ha recitato, ovviamente, anche per papà Dario. Tra i film più famosi, “Trauma”, “La sindrome di Stendhal”, “Dracula 3D” e “Occhiali neri”.

Per lei, comunque, anche una carriera da regista, con alcuni film dove ha anche recitato. I titoli più noti “Scarlet Diva” e “Ingannevole è il cuore più di ogni cosa”.

“Mi picchiava…”

Dal 2000 al 2007 hanno avuto una relazione, intensa e travagliata. Asia Argento e Morgan hanno formato una delle coppie più discusse e alternative del panorama dello spettacolo italiano.

Il 20 giugno 2001 hanno avuto una figlia, Anna Lou. La fine della loro lunga relazione è stata molto tormentata. E ha lasciato strascichi. Ma, nella vita di Asia Argento, c’è probabilmente qualcosa di molto più doloroso, che l’ha segnata profondamente.

A segnare particolarmente Asia, infatti, non sono state queste vicissitudini, ma un lutto del passato: la morte della sorella Anna, la figlia che sua madre Daria Nicolodi ha avuto prima di lei da un altro uomo, lo scultore Mario Ceroli. La giovane Anna è morta nel 1994, a causa di un incidente in motorino. In quel periodo, Asia aveva appena 18 anni.

Ancor prima invece, il difficile rapporto con la madre. E’ stata la stessa Asia Argento a raccontare a “Verissimo” e al microfono di Silvia Toffanin, che non è riuscita a trattenere le lacrime: “Mia madre mi picchiava quando ero piccola, come se fossi la più forte tra le mie sorelle e potessi sopportare. Mi cacciava di casa a nove anni con il gatto e io andavo da mio padre”.

Sia per il rapporto con la madre e, ancor di più, per la morte della sorella, Asia ha sofferto moltissimo: “Mi è venuta una grande depressione e sono stata sei mesi a letto a 19 anni”.