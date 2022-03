Elisabetta Canalis, lei si che ci sa fare | La giacca aperta senza reggiseno manda in delirio i fans

Il suo profilo Instagram vanta oltre 3 milioni di followers ed Elisabetta sembra sapere benissimo come fare ad attirare sempre più pubblico. Posta, come oggi, bollenti scatti che garantiscono migliaia di commenti dei fan impazziti per la sua sensualità.

Elisabetta è nota al pubblico sin dagli inizi degli anni 2000 quando diventa velina di Striscia la notizia, programma che le dona una straordinaria celebrità. Oggi la bellissima showgirl è naturalizzata statunitense, ma ancora ricordiamo i molteplici successi da attrice e modella in Italia.

Ha indossato con eleganza la divisa, prendendo parte alla serie televisiva Carabinieri, ha fatto divertire quando è stata protagonista di Love bugs, Così fan tutte e i cinepanettoni Natale a New York, La fidanzata di papà ed A Natale mi sposo.

Non degni di meno nota sono gli storici calendari. Nel 2001 spopolò con quello di GQ e solo dopo due anni fece innamorare milioni di italiani con le 12 pagine del calendario di Max. In quegli anni fece molto parlare di sé per la sua relazione con l’attaccante dell’Inter Bobo Vieri.

Ma la bellezza stratosferica della Canalis è arrivata anche oltreoceano e tutti ricorderanno la sua appassionante storia d’amore con l’attore più desiderato di Hollywood, George Clooney. I due hanno fatto sognare tanti fans con i loro incantevoli soggiorni nell’esclusiva villa, di proprietà dell’attore, sul lago di Como.

Oggi è sposata con Brian Perri, un famoso e apprezzato chirurgo che vive ritirato lontano dai riflettori. Il matrimonio, avvenuto nella città natale di lei, Alghero, è stato celebrato nel 2014 e dopo appena un anno è nata la loro bambina Skyler Eva.

Nonostante i suoi 43 anni e la sua recente gravidanza, Elisabetta ogni giorno posta delle foto da migliaia di like. Il suo fisico è statuario e fa restare tutti a bocca aperta.

La posa che ipnotizza il suo pubblico

La Canalis, in queste ore, si è fatta fotografare in un completo a due pezzi bianco elegante; ma c’è un particolare che non può sfuggire agli occhi dei suoi fan.

Oltre agli occhiali da sole e la borsa, la modella ha “dimenticato” di indossare il reggiseno e la foto, che la ritrae mentre esce dall’auto, lascia veramente poco all’immaginazione. L’aria é sognante, ma sicuramente a fantasticare saranno maggiormente gli utenti del social che rimangono esterrefatti davanti a cotanta bellezza.

Leggi anche>>Elisabetta Canalis, le foto in intimo che fanno infiammare il web | E’ una bomba sexy

L’ex modella non si perde in chiacchiere e completa il post esclusivamente con un cuore bianco. Lascia ai follower la voglia di sbizzarrirsi nei più maliziosi commenti che sicuramente non la metteranno a disagio, anzi.