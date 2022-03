Elisabetta Gregoraci, non c’è Briatore che tenga | La showgirl non si vergogna e lo bacia davanti a tutti! VIDEO

Elisabetta Gregoraci, una delle più affascinanti showgirl italiane, è spesso sulle pagine di gossip per le sue intricate vicende amorose. Sembrava essersi riavvicinata a Flavio Briatore, ma proprio in queste ore ha pubblicato un video nel quale bacia l’uomo della sua vita.

Elisabetta ultimamente è lontana dai riflettori, ma rimane in continuo contatto con i suoi followers attraverso immagini e video che documentano le sue giornate. Questa volta non si è voluta tirare indietro e si è lasciata andare ad effusioni con un uomo, che poco lasciano all’immaginazione.

È ormai passato parecchio tempo da quando, circa vent’anni fa la bella calabrese partecipò a Miss Italia. Quello fu il suo trampolino di lancio che la introdusse nel mondo della moda. La sua carriera, infatti, è iniziata con numerose sfilate e shooting per brand nazionali ed internazionali.

La storia con Flavio Briatore

Da quel momento Elisabetta ha tentato più volte di entrare nel mondo dello spettacolo, ma la sua popolarità è esplosa quando nel 2006 è diventa la fidanzata del celebre in imprenditore Flavio Briatore. La coppia ha attirato su di sé molta attenzione del pubblico che è rimasto stupito soprattutto per la grande differenza d’età dei due.

Nonostante le difficoltà iniziali, nel 2008 Flavio ed Elisabetta sono convolati a nozze e dopo non appena due anni e nato il loro figlio Nathan Falco. La coppia è stata insieme per più di 10 anni, ma nel 2017 hanno comunicato al grande pubblico la loro separazione consensuale.

Il clamore intorno alla notizia è stato grande, ma loro hanno saputo mantenere il riserbo e conservare un rapporto di civiltà soprattutto per la serenità del loro bambino. Non è raro, infatti, vederli uno accanto all’altra in occasione di vacanze, eventi e feste di famiglia.

Elisabetta e Flavio si dedicano anima e corpo alla crescita di Nathan al quale non risparmiano le vacanze più esclusive, le scuole d’élite, le frequentazioni importanti e i party più alla moda.

Il video con l’uomo della sua vita

Elisabetta cerca di preservare la privacy proprio per evitare al suo bambino traumi conseguenti a scoop più o meno reali, soprattutto riguardanti la sua vita sentimentale. Recentemente, però, la Gregoraci ha stupito tutti con un video che la ritrae tra le braccia di un altro uomo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eli_fai_bene_al❤️ (@eli_fai_bene_al_cuore)

Lo definisce il suo principe azzurro e a giudicare dall’intensità dei loro sguardi non è difficile immaginare l’amore che passa tra i due. È un sentimento reale, puro che non può che far felice tutti i suoi fan. Elisabetta, ha spiegato ai follower della sua seguitissima pagina Instagram, che ha dovuto affrontare un lunghissimo viaggio per festeggiare il compleanno del suo amato papà.

E’ lui l’uomo che bacia dolcemente sulle labbra, quello che definisce l’uomo della sua vita che mai la tradirebbe con nessuno né la farebbe soffrire per le pene d’amore. Come darle torto? Non è forse l’amore dei genitori quello che più fa scoppiare il cuore?