Fabrizio Corona: “Più passano gli anni e più ho voglia di divertirmi” | Gli occhi increduli dei passanti

Non si smentisce nemmeno in uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram. Ecco cosa fa per “festeggiare” il compleanno

“Corona non perdona”. Mai come oggi questa frase, questo slogan, risuona profetico e appropriato. Fabrizio Corona, discusso ex paparazzo, ancora una volta, ha mostrato tutta la sua indole su Instagram. Nonostante il tempo che passa, non mette “la testa a posto”.

E’ il personaggio divisivo per eccellenza. Per qualcuno un approfittatore, che ricattava i vip. Per qualcun altro un perseguitato dalla giustizia, che ha pagato, anche fin troppo caramente, il suo conto con la giustizia. Ogni uscita pubblica di Fabrizio Corona genera dibattiti e scontri.

Ex partner e amministratore dell’azienda “Corona’s”. Fabrizio Corona diventa famoso come paparazzo di lusso. Probabilmente il più celebre d’Italia, dato che diventa ospite ricorrente in numerosi programmi televisivi. Ma, ben presto, la sua stella cade con una serie infinita di procedimenti giudiziari. Tutto inizia con la cosiddetta inchiesta “Vallettopoli”.

Per anni legato alla modella Nina Moric, altrettanto trasgressiva. L’ex modella croata, naturalizzata italiana, infatti, più volte è finita sulle prime pagine dei giornali scandalistici. Anche lei fu coinvolta nell’inchiesta “Vallettopoli”, ma tutte le accuse di riciclaggio caddero in poco tempo.

Come detto, Fabrizio Corona subisce numerosissimi processi per reati che vanno dalla truffa al riciclaggio e altri reati tributari, passando per la corruzione e la diffamazione. Alla fine viene condannato a 13 anni e 2 mesi per diversi reati continuati. Entra ed esce dal carcere, anche a causa di alcune patologie che richiedono cure specifiche.

“Più passano gli anni…”

Insomma, parliamo di un uomo problematico, che sembra non imparare dai propri errori. Una di quelle personalità egocentriche e trasgressive, che sembra quasi alimentarsi delle polemiche. Talvolta dell’odio da parte della gente.

Non si smentisce nemmeno in uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram. Lì Corona pubblica un breve video, che non è propriamente un inno alla sobrietà. Musica di sottofondo a volume altissimo, vediamo il nostro Fabrizio in strada, di sera. “Più passano gli anni, più ho voglia di divertirmi” scrive.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Inizia a ballare, ad ancheggiare a muoversi sinuosamente. Prima sorseggia un caffè e scaglia la tazzina chissà dove. Poi fuma una sigaretta e, a un certo punto, la scaglia, ancora accesa, verso chi lo sta filmando. Ma è una vera e propria escalation.

E, infatti, verso la fine del video, l’ex paparazzo inizia a denudarsi. Prima via il giubbino. Resta per qualche istante solo con una magliettina nera. Ma, ben presto, va via anche quella, mostrando il suo fisico ricoperto da una quantità enorme di tatuaggi. In mezzo alla strada, bloccando le auto che passano. E gli automobilisti guardano, increduli, quest’uomo, che festeggia così i suoi 48 anni.