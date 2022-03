Victoria Cabello, va su tutte le furie | Ha la soluzione a portata di mano ma gli scappa un vaff…

La bella e brava conduttrice perde le staffe. D’altra parte, di fronte a certi consigli, non sarebbe accaduto anche a voi?

Per anni tra le conduttrici più apprezzate e ricercate della televisione italiana. Ma negli ultimi anni abbiamo perso di vista Victoria Cabello. Purtroppo la conduttrice con cittadinanza italiana e britannica deve fare i conti con una popolarità in discesa. E non riesce a trattenere i nervi.

La sua carriera inizia al cinema, nel 1995 con “Ragazzi della notte” di Jerry Calà. Poi, per una decina di anni, conduce diverse trasmissioni su MTV. Questo la rende molto conosciuta soprattutto negli ambienti musicali e tra il pubblico giovanile. La carriera di Victoria Cabello viaggia a gonfie vele con la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2006.

In mezzo, tante trasmissioni di successo, tra cui “Le Iene” e “Quelli che il calcio”. Torna anche al cinema nel 2008 con “Il cosmo sul comò” di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Negli ultimi anni, Victoria Cabello è stata un po’ più distante dagli schermi televisivi. Anche a causa di qualche problema di salute. Che ci auguriamo abbia superato completamente. Ma la nostra Victoria sembra soffrire molto la sua popolarità in caduta.

E le scappa il vaffa…

Proprio in questo periodo è tra le protagoniste del simpatico reality show “Pechino Express”, condotto dall’elegante Costantino Della Gherardesca. E in uno degli ultimi video pubblicati sul proprio profilo Instagram, la bella e brava Victoria commenta proprio una delle ultime vicissitudini affrontate nel corso del programma.

E non è proprio giornata. La nostra Victoria racconta il fatto che, nel corso dell’ultima puntata della trasmissione, non sia stata riconosciuta. “Victoria Cabello? Chi?”. E lei che puntava a sfruttare la propria fama e popolarità per ottenere un passaggio più lungo. E, invece, niente. Victoria è dovuta ritornare con le pive nel sacco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VICTORIA CABELL🐶 (@victoria.cabello)

“Ormai non mi caga più nessuno, sono caduta proprio in basso” dice sfogandosi con Alexa. Ebbene, sì, proprio Alexa. Victoria Cabello parla con Alexa. Che, come è noto, sa ascoltare molto meglio di tanti esseri umani. Ma, attenzione alle risposte. Alexa ha il brutto vizio di essere sincera.

E così, alla nostra Victoria che chiede soluzioni, Alexa risponde: “C’è una sola soluzione”. Victoria è quindi tutta orecchie per risolvere le sue angosce: “Grande Fratello VIP” risponde Alexa. E parte il vaffa della nostra Victoria, che poi esce indignata dall’inquadratura.