Christian Vieri e Costanza Caracciolo, l’amore li ha tenuti uniti | Il dramma affrontato dalla coppia

I due si sono sposati il 18 marzo del 2019. Una bellissima coppia che, però, ha vissuto anche una grande sofferenza

E’ stata la donna capace di fargli mettere la testa a posto. Costanza Caracciolo ha rubato il cuore di Bobo Vieri. La loro è una bellissima storia d’amore. Ma non caratterizzata anche da una grande sofferenza.

Tante le relazioni e i flirt attribuiti a Bobo Vieri. Nei primi anni 2000 ha avuto una relazione con l’ex velina Elisabetta Canalis. Tra il 2006 e il 2011, ha avuto una relazione con l’ex velina Melissa Satta. Il 18 marzo 2019 ha sposato l’ex velina Costanza Caracciolo, dalla quale ha avuto due figlie.

Lui che è stato uno dei più grandi bomber italiani degli ultimi 30 anni. Oggi 48enne, Bobo Vieri ha girato diverse squadre di calcio nel corso della sua carriera. E, ovunque, ha segnato caterve di gol.

Con la nazionale italiana ha totalizzato 49 presenze e 23 reti, partecipando a due Mondiali (Francia 1998 e Corea del Sud-Giappone 2002) e un Europeo (Portogallo 2004). Durante il campionato del mondo 2002 ha raggiunto il record italiano di marcature nei Mondiali detenuto da Paolo Rossi e Roberto Baggio, con 9 gol. Ha inoltre vinto l’Europeo 1994 con la selezione Under-21.

Il suo trasferimento dalla Lazio all’Inter nell’estate del 1999 per 90 miliardi di lire fu all’epoca un record nella storia del calciomercato. Ma Bobo Vieri ha girato diverse squadre. Non ha mai amato essere una “bandiera”, come è capitato a calciatori della sua generazione quali Paolo Maldini, Alessandro Del Piero o Francesco Totti.

La militanza più lunga, comunque, resta quella nei ranghi, dell’Inter, dove Vieri ha collezionato 144 presenze e ben 103 gol.

La sofferenza di Bobo e Costanza

Costanza Caracciolo ha invece 32 anni. Nell’estate 2008 ha partecipato, per la categoria bionde, al programma di Canale 5 Veline, vincendo la finalissima del 18 settembre in tandem con la mora Federica Nargi.

E, quindi, le due showgirl sono state per quattro edizioni consecutive (dal 22 settembre 2008 al 10 giugno 2012), per un totale di 885 puntate le veline di Striscia la notizia.

Il 18 novembre 2018 diventa mamma di Stella, nata a Milano, avuta insieme al compagno Christian Vieri. Il 18 marzo 2019 la coppia si è sposata civilmente in una cerimonia tenutasi ad Affori, storico quartiere di Milano, a villa Litta. Il 25 marzo 2020 nasce la seconda figlia della coppia, Isabel.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il dramma di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: perdere un figlio è “un dolore immenso”

Per i due, però, anche una grande sofferenza. Prima di avere Stella, i due aspettavano un altro bimbo. Ma purtroppo le cose non vanno come Bobo e Costanza speravano. Ma purtroppo Costanza ha perso il bimbo e la notizia è stata subito lanciata dai media: “Ero dal dentista quando uscì la notizia che ero incinta. Da lì a poche ore avrei perso il bambino. Fu il giorno più brutto della mia vita. Ne uscii devastata”. Una storia davvero triste.