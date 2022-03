Marta Flavi, la verità sulla fine del matrimonio con Maurizio Costanzo | L’incredibile retroscena

Associare il nome di Maurizio Costanzo a quello di Maria De Filippi, viene quasi naturale. Prima di lei, però, il giornalista è stato sposato con Marta Flavi, che da tempo non compare in Tv. Il loro matrimonio è finito proprio per colpa di “Queen Mary”.

Maurizio Costanzo non ha mai nascosto di avere avuto una vita sentimentale particolarmente tormentata. Ben quattro i matrimoni, oltre a diversi flirt, tra cui quello con Simona Izzo. Ormai da anni sembra avere trovato stabilità al fianco di Maria De Filippi, che è per lui anche un supporto morale e con cui ha deciso di adottare un figlio, Gabriele.

Prima di conoscere “Queen Mary” il giornalista è stato sposato con Marta Flavi, conosciuta dal pubblico Tv per la sua esperienza alla guida di “Agenzia Matrimoniale”. Paradossalmente una sorta di “Uomini e donne” degli anni ’90 in cui si presentavano persone che desideravano incontrare l’amore.

Quell’unione si è interrotta proprio nel momento in cui lui ha conosciuto quella che è poi diventata la sua attuale consorte. E’ stata proprio la diretta interessata a ricostruire i fatti.

Marta Flavi e l’addio a Maurizio Costanzo: la ricostruzione della conduttrice

Accettare che il proprio matrimonio possa finire, nel momento in cui quello che si considera il proprio compagno di vita fa la conoscenza di un’altra donna, non è mai semplice. E invece Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo, lo ha fatto e ha evitato di fare scenate nel momento in cui è venuta a conoscenza della sua frequentazione con Maria De Filippi.

La scoperta del tradimento in essere è avvenuta quasi per caso, ma è stata comunque inaspettata. Lei, infatti, se n’è resa conto nel momento in cui ha intercettato una chiamata tra i due. Questo le ha permesso così di capire quello che stava accadendo alle sue spalle.

Questo l’ha portata a fare scenate? No di certo, era semplicemente il momento di prendere atto della situazione e di chiudere definitivamente il rapporto.

“Con il tempo ho capito che tra noi non avrebbe potuto funzionare. Per me lui in quel momento era come un padre – ha raccontato la Flavi in un’intervista al settimanale ‘Nuovo‘ -. Davanti al tradimento l’ho cacciato di casa. Ora lo ringrazio“.

Era il destino evidentemente ad avere deciso per lei e Marta lo ha accettato: “magari mi separerei prima. Non ho rimpianti, solo rifarei tutto, ma in tempi più stretti. Noi donne siamo sempre carine, gli uomini invece iniziano a rilassarsi e ad andare in down” – aveva raccontato a Serena Bortone, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’.

Non era mancata qualche tempo fa la versione dei fatti da parte di Maria, che aveva fatto un’ammissione di colpa: “Quel giorno per me fu un disastro, io ero l’amante e siamo stati scoperti” – ha detto a Mara Venier, ospite di ‘Domenica In’.