Barbara Palombelli, il vergognoso episodio di cui è stato vittima il figlio adottivo

Una vicenda che ha segnato particolarmente la giornalista: “Ogni volta che tornerà a casa giù di morale, io penserò a quello…”

Giornalista. Uno dei volti più noti della televisione italiana. Parliamo di Barbara Palombelli. Da anni sposata con il politico Francesco Rutelli. I due hanno adottato dei figli. E, uno di questi, ha subito un grave torto. Ecco cosa gli è successo.

Nel corso della sua carriera, Barbara Palombelli ha lavorato per le testate più importanti. Da “Il Giornale”, sotto la direzione del grande Indro Montanelli. Passando per il “Corriere della Sera” e “La Repubblica”. Negli ultimi anni si è specializzata nella conduzione di trasmissioni televisive con un grande seguito. Soprattutto di taglio giornalistico.

Nella stagione 2003-2004 ha affiancato Giuliano Ferrara in Otto e mezzo su LA7. Dal 2006 al 2013 ha una collaborazione con Mediaset per le rubriche del TG5, di Matrix, di Pomeriggio Cinque e di Mattino Cinque. Nella stagione 2020-2021, oltre ad essere alla conduzione per l’ottavo anno consecutivo di Forum e Lo Sportello di Forum, e per il terzo anno di Stasera Italia.

Nel 1982 si è sposata con il politico Francesco Rutelli. Questi nel dicembre 1993 è stato eletto sindaco di Roma, ricoprendo la carica fino al gennaio 2001. Ha ricoperto il ruolo di Ministro per i beni e le attività culturali e Vicepresidente del Consiglio nel Governo Prodi II. È stato inoltre deputato dal 1983 al 1993, parlamentare europeo dal 1999 al 2004, nuovamente deputato dal 2001 al 2008 e senatore dal 2008 al 2013. Nel 2009, ha annunciato la sua uscita dal Partito Democratico.

Il vergognoso episodio che ha per vittima il figlio adottivo

Dalla coppia è nato il figlio Giorgio. Hanno inoltre tre figli adottivi: Serena, Francisco e Monica. Tutti bimbi provenienti dall’Ecuador. Serena e Monica sono arrivate nel 2000. Mentre, ancor prima, nel 1993, è arrivato Francisco.

Ed è proprio lui il protagonista della vicenda, molto squallida, resa nota dalla stessa Barbara Palombelli, che ha rivelato che suo figlio sarebbe stato vittima di razzismo. Il ragazzo le ha confidato di essersi sentito guardato “male” a bordo della metropolitana, specificando “Mi guardano in maniera diversa”.

Non sappiamo se si tratti di un vero episodio di razzismo. E questo sarebbe gravissimo. O se sia solo un’impressione del ragazzo. Quel che è certo, questa situazione ha creato grande disagio non solo per il giovane. Ma anche per la stessa Barbara Palombelli: “Penso a lui fra tre anni, ogni volta che tornerà a casa giù di morale, io penserò che magari a scuola possano avergli detto qualcosa”.