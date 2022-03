Francesca Cipriani, si spinge oltre | Il pizzo, le trasparenze e la domanda: “A voi piace?”

Ovviamente, in tanti si soffermano sulle sue forme, molto generose. Anche questa volta è sopra le righe, quasi sfacciata

Non si smentisce mai. Francesca Cipriani è apprezzata (da taluni adorata) sui social anche per questo. Perché mostra spesso le sue forme generose. E perché non manca mai di provocare. Con quella sua aria un po’ svampita. Che, però, evidentemente, fa impazzire gli uomini. E, anche questa volta, è così. E ci chiede un parere… Che ne pensate?

Quasi ogni suo scatto è un po’ ammiccante. E i followers ci “cascano” spesso. Il decolté di Francesca Cipriani attira sempre l’attenzione. E poco importa che sia, notoriamente, frutto della chirurgia estetica. I maschietti apprezzano sempre e comunque. Anche uno degli ultimi post su Instagram della biondissima showgirl è un tripudio di like e interazioni.

Oggi 37enne, Francesca Cipriani deve molto alla chirurgia plastica. Che l’ha trasformata in una vera e propria icona. Con quell’aria un po’ svampita, che ricorda vagamente una giovane Valeria Marini. Anche Francesca è bionda come la Valeriona nazionale. E si è garantita una lunga carriera in televisione anche grazie al suo seno prosperoso.

Senza quelle forme esagerate, forse, non sarebbe così famosa. Un cambiamento radicale, deciso ormai diversi anni fa dalla bella Francesca. E, una volta che si decide per un cambiamento, tanto vale sfruttarlo. E così, la nostra non perde occasione di sfoggiare le sue forme da pin-up. In generale, un fisico che non passa – non può passare – inosservato.

Una carriera dipanatasi soprattutto su Mediaset, con programmi come “Domenica Cinque”, “La pupa e il secchione – Il ritorno”, “Colorado” e “Grand Hotel Chiambretti”. Il suo mondo, tuttavia, è sempre stato più o meno quello dei reality show.

“A voi piace?”

Nel 2006 acquisisce notorietà partecipando come concorrente alla sesta edizione del reality show Grande Fratello. Da quel momento è un volto molto ricorrente nella televisione italiana. Ricordiamo la sua partecipazione anche a “L’isola dei famosi” e, recentemente, al “Grande Fratello VIP”.

Ovviamente, in tanti si soffermano sulle sue forme, molto generose. Soprattutto per quanto concerne il seno. E lei, soprattutto sui social, non ha mai disdegnato di mostrare la sua generosa scollatura.

Anche questa volta la nostra Francesca è sopra le righe. La vediamo in un supermercato. Circondata da mele, pere, banane, ortaggi e frutta di ogni genere. Con un abbigliamento non proprio adatto, come qualcuno le fa notare.

Un vestito di colore blu, merlettato, che non lascia molto all’immaginazione. Le trasparenze, infatti, sono esagerate, soprattutto per quanto riguarda il lato B: “A voi piace andare a fare la spesa?” chiede. Un attimo, dobbiamo concentrarci per rispondere…