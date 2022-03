Gli incredibili benefici del frutto del momento | Previene anche l’infarto e l’ictus

E’ un cibo delizioso utilizzato ormai in cucina per tantissime preparazioni, dolci e salate. E’ sano e possiede molteplici proprietà curative. I medici consigliano di introdurlo regolarmente nella propria dieta per aiutare l’organismo a rimanere in salute.

È un alimento ricco di grassi, ma quelli sani che servono al nostro corpo per combattere molti disturbi, primi fra tutti quelli cambio vascolari. L’assunzione di questo cibo aiuta a ridurre la concentrazione di colesterolo cattivo nel sangue e ad aumentare quelli di HDL, o colesterolo buono.

L’introduzione di questa ricca fonte di acidi grassi, vitamine fibre e sali minerali, ci aiuta nel prevenire le malattie più gravi come gli ictus e gli infarti. Tra i molteplici benefici è stato riscontrato avere un una potente azione antinfiammatoria che è fondamentale per prevenire problemi alle articolazioni, quali l’artrite.

Una prelibatezza dai potenti principi benefici

Questo frutto ha un alto contenuto di carotenoidi e di fattori antiossidanti che collaborano con la vitamina A per proteggere la salute dei nostri occhi. Ecco perché molti medici consigliano l’assunzione in questa alimento nelle insalate, nei sandwich, nelle centrifughe e persino come base per golosi dessert.

A differenza di comuni farmaci ed integratori questo alimento è consigliato per le donne in gravidanza. Un bicchiere del suo estratto contiene gran parte della quantità giornaliera di acido folico raccomandata a donne incinta. La presenza di folati, infatti, riduce altamente il rischio di problemi alla nascita del bambino.

E’ un potente alleato contro la stitichezza poiché apporta al nostro organismo un fabbisogno giornaliero sufficiente di fibre, fondamentali per la salute del nostro sistema digerente.

In questo alimento, inoltre, vi è un’alta presenza di vitamine e minerali fondamentali per stimolare il nostro sistema immunitario e proteggerci dai comuni malanni di stagione quali la tosse ed il raffreddore.

Dalla maggiore risposta immunitaria derivano conseguentemente altri aspetti positivi tra i quali il miglioramento delle funzioni neuro cerebrali e la prevenzione dei primi sintomi di patologie della sfera cognitiva, come la demenza senile.

L’avocado dalle nostre tavole l’alimento che ci protegge

E per questi e per altri molteplici motivi che i medici consigliano di mangiare un avocado al giorno, per introdurre nel nostro corpo tutti i componenti benefici che contiene, a fronte di un discreto apporto energetico. Uno di questi frutti, in genere, apporta circa 200 kcal, che in una dieta equilibrata rappresentano una piccola percentuale del fabbisogno energetico giornaliero.

Infine l’avocado è un alleato della nostra linea, infatti contiene buone quantità di acido oleico che serve a regolare il senso di sazietà e quindi a ridurre gli attacchi di fame. È dimostrato, infatti, che il consumo dei grassi sani è fondamentale per riuscire a seguire un regime alimentare ipocalorico ed è per questo che è ormai diventato una costante delle nostre diete.