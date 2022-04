Antonella Clerici, la drastica svolta della sua vita | Le cose succedono quando meno te le aspetti

Antonella Clerici ha avuto certamente una vita sentimentale particolarmente tormentata, ma negli ultimi anni ha trovato la stabilità. E il merito è del suo attuale compagno, Vittorio Garrone, che l’ha spinta a dare una svolta drastica alla sua vita.

Ormai da anni Antonella Clerici è uno dei volti più amati della Tv, entrata nel cuore del pubblico anche per la sua spontaneità e l’atteggiamento mai sopra le righe. Proprio per questo lei può essere considerata la figura ideale per tenere compagnia alle famiglie durante l’ora di pranzo. Il suo “E’ sempre mezzogiorno”, non a caso, resta uno dei programmi più seguiti della sua fascia oraria, casalinghe e non solo.

In ambito privato, invece, la conduttrice ha faticato a trovare la stabilità, obiettivo che sembra avere raggiunto solo recentemente. “Antonellina”, come la chiamano i suoi fan, ha alle spalle ben due matrimoni finiti male, con il cestista Giuseppe Motta e con il produttore discografico Sergio Cossa.

Altrettanto importante, e non potrebbe essere altrimenti, è stata poi la love story con Eddie Mertens, da cui ha avuto la sua unica figlia, Maelle. Tra i suoi ex più celebri c’è poi anche il collega Massimo Giletti. Da qualche anno, però, nel suo cuore c’è quello che lei considera il suo grande amore: Vittorio Garrone.

Chi è Vittorio Garrone: è lui il grande amore di Antonella Clerici

L’incontro che ha cambiato la vita ad Antonella, quello con il suo Vittorio, è arrivato nel 2015 e in un modo assolutamente inaspettato. “Il nostro è un amore grande. Ora siamo una cosa sola – aveva raccontato qualche tempo fa lei in un’intervista a ‘Vanity Fair’ -.

Ci ha presentati un’amica in comune, lei sosteneva che noi fossimo l’uno lo specchio dell’altra. In quel periodo entrambi eravamo liberi da ogni legame. Io, però, volevo pensare solo alla mia bambina, invece. Dopo i 50 anni spesso si pensa a tenere i remi in barca, ma è proprio in quel momento che arrivano le cose belle”.

Garrone, classe 1966, è uno degli imprenditori più importanti d’Italia, che gestisce insieme ai fratelli l’azienda fondata dal padre, la Erg, acronimo che significa Edoardo Raffinerie Garrone.

La famiglia si occupa anche di energia eolica e telefonia cellulare e domestica. Il magnate è inoltre presidente di Sodai Spa (Società Depurazione Acque Industriali Italia) e della Temple Engineering Srl.

Anche lui ha alle spalle un matrimonio, da cui sono nati tre figli, che hanno accolto al meglio Antonella nelle loro vite. Tra le passioni di Garrone ci sono i cavalli e i mobili d’epoca.

Ed è per lui che il volto di “E’ sempre mezzogiorno” ha deciso di dare una svolta drastica alla sua vita, come non era mai accaduto prima. Ora, infatti, lei vive con il compagno ad Arquata Scrivia, in Piemonte, in una casa immersa in un bosco: “Sono stata sempre piuttosto irrequieta, ma ora sento che questo è davvero il mio posto del cuore. Io e Vittorio vogliamo invecchiare qui, per poi essere sepolti qui sotto lo stesso albero e stare insieme per sempre”.