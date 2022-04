Cibo congelato, cosa fare se scade? Ecco tutto quello che devi sapere

Può capitare a tutti di dimenticare del cibo all’interno del congelatore lasciandolo scadere. Cosa fare in casi del genere?

Sarà successo a tutti di dimenticare dei prodotti alimentari nel congelatore fino alla loro scadenza. A questo punto ci si domanda cosa fare: gettare il cibo, sprecandolo, o rischiare mangiandolo ugualmente?

Innanzitutto è fondamentale distinguere un alimento congelato da uno surgelato. Vi è infatti una differenza importante e, in base alla tecnica di conservazione del prodotto, cambierà anche la risposta al quesito.

Cibo congelato e cibo surgelato: quali sono le differenze

Con congelazione si intende una tecnica di conservazione che sfrutta il freddo sottozero, ossia una temperatura che si aggira tra i -7°C e -12°C. La congelazione può essere effettuata sia industrialmente che nella propria abitazione, quando decidiamo di conservare il cibo fresco mettendolo nel freezer.

La congelazione non è in grado di bloccare l’attività degli enzimi al 100%. Per questo motivo il cibo è destinato ad avere un deterioramento nel tempo. Quando procederemo con la scongelazione, inoltre, ci sarà una piccola perdita dei valori nutritivi del prodotto.

Nei casi in cui ricorriamo alla congelazione in freezer, è consigliato consumare l’alimento entro tre mesi dalla sua preparazione.

Per le persone che non hanno una buona memoria e temono di dimenticare quando hanno inserito il prodotto nel congelatore, un altro utile consiglio è di utilizzare un’etichetta sulla quale si può segnare la data di congelazione.

Più efficiente e veloce è la surgelazione. Tale tecnica di conservazione può essere eseguita solo a livello industriale, facendo riferimento alla legislazione specifica al riguardo.

Surgelando i prodotti alimentari, si attiva la formazione di micro-cristalli di acqua, capaci di mantenere le valenze organolettiche e nutrizionali inalterate. La temperatura di conservazione è di -18°C e dev’essere mantenuta durante la produzione, il confezionamento, il trasporto e la vendita al dettaglio.

In questo caso, sul prodotto viene indicata la data di scadenza. I tempi di conservazione possono essere piuttosto lunghi. Ad esempio, il pesce surgelato può essere conservato anche per tre anni.

Inoltre la data di scadenza è indicativa, come suggerisce la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il”. Anche se dovessimo consumare il prodotto un paio di giorni dopo la data indicata non rischieremmo di sentirci male.