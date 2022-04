Elisabetta Gregoraci, giacca aperta senza reggiseno..si vede tutto! Mai vista così

Spulciando sul web e, in particolare, sui social, abbiamo scovato questo scatto incredibile. Sprizza sensualità da tutti i pori

Negli ultimi tempi aveva mostrato un look più rassicurante. Meno sexy e provocante rispetto agli esordi, dove si è fatta conoscere per il suo fisico da sballo. Oggi, però, da un profilo Instagram di suoi supporter, spunta fuori una foto pazzesca di Elisabetta Gregoraci. Guardatela e rifatevi gli occhi!

Gli anni passano. Ma lei migliora. In tutto e per tutto. Lo dimostra questo scatto pubblicato dai suoi fan. Come ogni celebrità che si rispetti, infatti, anche Elisabetta Gregoraci, oltre al proprio profilo ufficiale, su Instagram ha uno o più profili di suoi ammiratori. Che, ciclicamente, pubblicano foto di questo tipo.

La 42enne showgirl calabrese ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia nel 1997. Non vince, ma quella performance la porta a diventare una modella affermata, sfilando per alcuni dei brand più glamour italiani e non solo.

Per lei anche alcune interpretazioni cinematografiche. Da menzionare, certamente, “C’era un cinese in coma” di Carlo Verdone e, nel 2019, “Aspromonte – La terra degli ultimi” di Mimmo Calopresti. Tra i programmi televisivi di maggiore successo, menzioniamo invece “Buona domenica”, tra il 2006 e il 2008, ma anche “Made in sud”, dal 2012 al 2019. Ha anche partecipato, nel 2020, al “Grande Fratello Vip.

Ma è stata soprattutto la sua lunga relazione con l’imprenditore Flavio Briatore a renderla famosa al grande pubblico. In quel momento, infatti, Briatore è direttore generale del team di Formula 1 della Renault. Briatore e la Gregoraci si sposano il 14 giugno 2008 e nel 2010 nasce Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale.

La foto che infiamma il web

La vita da mamma ha, in un certo senso, limitato gli scatti più audaci della nostra Elisabetta. Ma, di tanto in tanto, i suoi tanti fan ci ricordano la sua bellezza e la sua sensualità. Anche se noi, a dire il vero, non la dimentichiamo mai!

E allora ecco uno scatto che, siamo sicuri, apprezzerete come lo abbiamo apprezzato noi. La nostra Elisabetta è bellissima, truccata e in splendida forma. Il rossetto color carne esalta le sue labbra che, da sempre, sono un suo grande punto di forza. Ma non è tutto qui!

Elisabetta indossa una giacca di colore grigio, lucida, che è aperta davanti. E notiamo che la bellissima showgirl nativa di Soverato non indossa nulla. Nemmeno il reggiseno! Uno scatto che fa bene agli occhi e fa bene all’anima!