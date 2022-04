Guai legali per Paolo Bonolis | Arriva l’ennesima denuncia per il conduttore

Il conduttore, molto amato dal pubblico per le sue trasmissioni televisive insieme a Luca Laurenti, è finito nei guai in seguito ad una denuncia.

È uno dei conduttori più celebri della televisione italiana. Paolo Bonolis, molto apprezzato dal pubblico per programmi quali “Il senso della vita” e “Avanti un altro!”, si è trovato al centro di una bufera.

La polemica è iniziata proprio a causa di uno dei suoi programmi. Stiamo parlando del game show “Ciao Darwin”, una delle trasmissioni più famose tra quelle che ha condotto insieme al collega Luca Laurenti nel corso della sua carriera.

Gli esordi ed il successo

Paolo Bonolis, come già detto, è uno dei conduttori televisivi più popolari nel Paese. Nato a Roma nel 1961, ha debuttato nel piccolo schermo da giovanissimo. Infatti ha cominciato a condurre il programma per ragazzi “3, 2, 1… contatto!” all’età di 19 anni.

Successivamente è approdato su Italia 1, che all’epoca era appena nata, con la trasmissione per bambini “Bim bum bam”. Il conduttore è poi passato ad alcuni dei più noti programmi degli anni Novanta come “Bulli & pupe”, “Non è la Rai” e “Tira & Molla”.

Fino ad arrivare alla conduzione di “Ciao Darwin” a partire dal 1998. Il programma ha avuto un notevole successo e lo ha portato a vincere un Telegatto l’anno successivo.

Dal 1991 collabora con Luca Laurenti. I due, oltre ad essere colleghi, sono ottimi amici e sono una delle coppie televisive più longeve e amate.

Nel corso della sua carriera, il conduttore ha dovuto affrontare diverse polemiche. Bonolis è stato criticato in più occasioni per via delle sue trasmissioni, spesso sopra le righe. Malgrado ciò, continua ad essere uno dei conduttori più pagati in Italia.

Una delle trasmissioni più apprezzate e allo stesso tempo contestata è “Ciao Darwin”. Il game show, già nel 1999, è stato denunciato da Codacons Sicilia e Adusbef per spettacolo osceno e maltrattamento di animali.

Qualche anno dopo la onlus Centopercentoanimalisti ha denunciato il programma per “abusi ai danni dei maiali ingaggiati per la prova di coraggio”.

La denuncia a Bonolis

Negli ultimi tempi, “Ciao Darwin” è tornato al centro delle critiche. Questa volta il Nucleo Operativo Italiano Tutela Animali ha denunciato Bonolis e gli autori per maltrattamento delle iguane usate durante una puntata dello show.

Il programma è stato preso di mira diverse volte dalle associazioni animaliste a cause delle famose prove di coraggio che devono affrontare i concorrenti. L’ultima denuncia afferma che nella trasmissione “si inserisce ormai sistematicamente il ricorso ad animali vivi, utilizzati come mezzo di divertimento del pubblico e quindi come oggetti da piegare ad esigenze televisive”.

Così facendo Bonolis e gli autori violano le linee guida dell’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani” per il corretto inserimento degli animali in televisione”. La denuncia pone l’attenzione sul fatto che gli animali vengono “utilizzati come oggetti per spaventare i concorrenti, in un ‘gioco’ barbaro”.

In questo modo, vanno contro alla “logica della promozione del rispetto degli animali e della sensibilizzazione alla conoscenza delle specie”. In conclusione, non viene rispettato il “divieto di fare uso in tv di animali che li sottoponga a stress o che neghi la loro dignità”.