Come spesso accade sui social, si vede quasi tutto. E i fan impazziscono. Anche questa volta, non ci ha deluso

Che le sue forme siano prorompenti, esagerate e debordanti, non è una notizia. Che lei non perda occasione per metterle in mostra e provocarci, nemmeno. Ma Wanda Nara è sempre un bel vedere. E, anche questa volta, si è messa in testa di farci impazzire. Guardate un po’ l’ultimo outfit con cui si è mostrata su Instagram…

Wanda Nara è certamente famosa per la sua relazione con il calciatore Mauro Icardi e poi per i suoi post sui social. Lo scorso 9 dicembre ha compiuto 35 anni. Di nazionalità argentina, ma la maggior parte della sua fortuna l’ha fatta nel nostro Paese, in Italia. Questo perché è stata legata, negli anni, a due calciatori, suoi connazionali, che hanno militato nel campionato italiano.

Wanda Nara, infatti, si è sposata il 28 maggio 2008 con il calciatore Maxi López, che in Italia ricordiamo con diverse maglie. Le cose migliori le ha fatte vedere sicuramente con il Catania e il Torino. Ma negli anni ha giocato (poco) anche con il Milan, il Crotone e la Sampdoria.

Da Maxi Lopez avuto tre figli maschi: Valentino (25 gennaio 2009), Constantino (18 dicembre 2010) e Benedicto (20 febbraio 2012). La coppia ha divorziato il 6 novembre 2013 dopo essersi accusata vicendevolmente di infedeltà coniugale.

Quella di Wanda Nara sarebbe stata con il compagno di squadra di Maxi Lopez ai tempi della Sampdoria, Mauro Icardi. Dopo il divorzio, Wanda Nara ha sposato il 27 maggio 2014 Maurito, amico e compagno di squadra di Maxi López alla Sampdoria.

Ovviamente i più ricordano Icardi con la maglia dell’Inter. Caterve di gol prima che la situazione precipitasse e che il calciatore andasse a giocare, poco, con il Paris Saint Germain. Con Icardi, del quale è anche diventata procuratrice sportiva, ha avuto due figlie femmine: Francesca (19 gennaio 2015) e Isabella (27 ottobre 2016).

Wanda Nara e le sue forme

Quanto alla sua carriera, possiamo dirvi che nel 2018 ha sostituito Melissa Satta come co-presentatrice al fianco di Pierluigi Pardo a “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”. Nel 2020 è stata opinionista della quarta edizione del “Grande Fratello VIP”, condotto da Alfonso Signorini. Ma Wanda Nara è famosa soprattutto per la sua intensa attività sui social.

Intensa perché la bella argentina li usa con grande frequenza. Instagram, soprattutto. E intensa anche perché i suoi scatti sono sempre provocanti e ammiccanti. Che sia in intimo o in bikini, In uno chalet di montagna o al mare. Oppure in palestra o in piscina. Le forme di Wanda Nara non possono non essere notate.

Ed è così anche questa volta. Specializzata nel selfie allo specchio, la nostra Wanda oggi si mostra con una tutina color verde militare. Bottoni molto grandi e dorati che però… non sono abbottonati! La scollatura di Wanda è vertiginosa. E i fan impazziscono. Anche questa volta, non ha deluso.