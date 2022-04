Ibrahimovic: “Da piccolo lo imitavo” | Quello che era il suo idolo oggi è un grande amico

Zlatan Ibrahimovic da ragazzo aveva in camera il poster del suo idolo. Ora quel calciatore è un suo grande amico.

Zlatan Ibrahimovic si sta giocando lo scudetto con il suo Milan e spera di tornare a vincere il tricolore dopo l’ultimo conquistato nel 2011. I rossoneri sono primi in classifica e stanno lottando con Inter e Napoli per il trionfo finale. Nell’ultimo periodo, lo svedese è stato fermo ai box per infortunio ma ora è tornato ed è pronto a dare il suo aiuto alla squadra per raggiungere l’obiettivo.

Il bomber, che in carriera ha giocato anche alla Juventus e all’Inter in Italia, viene però da una grande delusione. La mancata qualificazione della Svezia al prossimo Mondiale in Qatar, perdendo così la sua ultima occasione per disputare la manifestazione intercontinentale.

Fatale per i gialloblù la sconfitta per 2-0 contro la Polonia nella finale playoff. Niente Coppa del Mondo per Ibrahimovic che starebbe allora pensando di appendere gli scarpini al chiodo.

Il contratto dello svedese con il Milan terminerà al concludersi di questa stagione e il club rossonero ha dato carta bianca al calciatore sulla decisione. E in caso di vittoria dello scudetto, vista anche la mancata partecipazione della sua Nazionale al prossimo Mondiale, il bomber potrebbe sentirsi sazio e decidere di ritirarsi dal calcio giocato.

Ibrahimovic, dal poster del suo idolo in camera alla grande amicizia

Tra i grandi idoli di infanzia di Zlatan Ibrahimovic c’è Ronaldo Nazario, lo storico Fenomeno brasiliano che ha scritto la storia con l’Inter le Nazionale verdeoro.

Lo stesso svedese, in una passata intervista al Corriere della Sera, ha così parlato delle grandissimi qualità dell’ex attaccante nerazzurro: “Il più forte di tutti i tempi per me è Ronaldo, il Fenomeno. Forse per chi ha vissuto Maradona non è il più forte, ma Ronaldo l’ho visto dal vivo e da piccolo lo imitavo”.

E proprio quando ero giovane, nella sua cameretta Ibrahimovic aveva le pareti tappezzate dai poster del bomber adesso proprietario del Valladolid e del Cruzeiro. In una vecchia foto apparsa sui social, infatti, si vede lo svedese sul letto mentre sfoglia una rivista con Ronaldo in copertina. Sullo sfondo, invece, le immagini del Fenomeno.

Dai sogni della cameretta alla grande amicizia. I due poi, una volta che l’attaccante del Milan si è affermato nel mondo del calcio, si sono conosciuti e diventati amici come dimostrano anche diverse foto dei due a cena sempre pubblicate sui social.