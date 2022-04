In Veneto la donazione che aiuterà i bimbi ricoverati | Associazione in prima linea per la comunità

Dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia arriva il plauso all’Associazione “Il sorriso arriva subito” per l’importante iniziativa

Una bellissima pagina di solidarietà. A darne notizia è il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sempre molto attento a queste iniziative, che uniscono il sociale e la sanità. Questa donazione, infatti, potrà essere molto utile.

Si tratta di esempio virtuoso di quanto il volontariato e l’associazionismo possano fare per le comunità. Un lavoro prezioso che, spesso, non viene valorizzato come meriterebbe. Ma donazioni così, aprono davvero il cuore alla speranza.

Alla cerimonia di donazione hanno partecipato il Direttore Generale dell’Azienda Ulss 9 Scaligera dott. Pietro Girardi, il Direttore Medico Ospedaliero del Mater Salutis dr. Marco Luciano, il Direttore del Dipartimento Materno Infantile Ulss 9 Scaligera dr. Mauro Cinquetti, il Direttore dell’UOC Pediatria e Patologia Neonatale del Mater Salutis dr. Federico Zaglia, il Sindaco di Legnago Graziano Lorenzetti, l’Assessore alle Attività Economiche del Comune di Verona Nicolò Zavarise, la presidente dell’ADV Il Sorriso Arriva Subito Aurora Nicolis con la vicepresidente Barbara Begnini; e l’ing. Stefano Gandolfi dell’azienda ItalTrike.

Dal presidente della Regione Veneto, quindi, arriva il plauso all’Associazione “Il sorriso arriva subito”, che ha infatti donato due speciali tricicli porta flebo all’ospedale di Legnago. A usufruire del dono sarà il reparto di Pediatria dell’Ospedale “Mater Salutis” di Legnago.

Azione meritoria, quindi, da parte dell’Associazione “Il Sorriso Arriva Subito”. Si tratta di due veicoli speciali, pensati per i pazienti più piccoli, ideati dall’associazione di volontariato e realizzati dall’azienda ItalTrike di Treviso.

Il plauso di Zaia

“In un momento storico in cui siamo circondati da notizie drammatiche, ci sono anche

notizie positive, storie di persone che amano far del bene” ha scritto sul proprio profilo Instagram il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

Zaia ha anche pubblicato diverse foto della cerimonia: “La donazione di questi tricicli mostra l’operato di un’associazione di volontariato che si è data da fare per far passare nel miglior modo possibile un momento triste, come quello del ricovero di un bambino in ospedale” aggiunge il presidente della Regione Veneto.

Per il governatore Zaia, quindi, si tratta di una donazione molto importante. Che andrà ad alleviare le sofferenze dei piccoli pazienti: “In ospedale i bambini sono spesso spaventati dal dolore e dalla costrizione di non potersi muovere: questi tricicli riescono a far nascere in loro un sorriso, mettendoli sentire a proprio agio in un luogo a loro sconosciuto. GRAZIE DI CUORE!” conclude il post del presidente della Regione Veneto su Instagram.