Over 60 a rischio depressione | Ecco come prevenirla, il rimedio è anche piacevole e piccante

Molto spesso non avviene quello che ci si aspetta o veniamo travolti dal vortice della solitudine.. soprattutto in età avanzata. Cadere in depressione, purtroppo, diventa molto semplice ma qualcosa per prevenirla si può fare

E’ davvero necessario rinunciare a fare l’amore quando non si è più giovanissimi o comunque ridurre la frequenza dei rapporti? La risposta è no. Non solo, praticarlo a cadenza più o meno regolare può fare sentire più appagati mentalmente e fisicamente, ma anche portare benefici importanti per il fisico.

Anzi, il sesso over 60 è sempre più diffuso e smentisce l’idea secondo cui l’attività sessuale possa diminuire con il trascorrere degli anni. Il desiderio potrebbe certamente essere ridotto, ma non per questo legato a un’età più matura. A volte, infatti, è lo stress a influire sulla mancanza di voglia e quello può essere più frequente tra i 30 e i 40enni, che devono districarsi tra lavoro e famiglia.

Sesso over 60: tanti benefici per mente e corpo

Fare sesso anche quando non si è più giovanissimi è importante, anche per garantire benefici alla salute. Chi può avere acciacchi dovuti all’età non dovrebbe quindi mai tirarsi indietro quando lo stimolo può diventare più forte. Le rassicurazioni su questo arrivano dagli esperti: non solo migliora l’umore, ma è anche un aiuto contro la depressione. Anche il sistema immunitario ne può risultare rafforzato.

Un sondaggio dimostra come nei fatti siano in tanti a confermare questa idea. Come evidenzia l’immagine realizzata da Censuswide per l’azienda LELO su 7.000 uomini e donne dai 50 anni in su in tutta Europa (di questi 1.000 in Italia), sono in diversi a sentirsi sessualmente più soddisfatti ora rispetto a quando erano più giovani. Ad affermarlo sono il 37% degli intervistati. E la motivazione non è difficile da trovare: ognuno infatti conosce meglio il proprio corpo e le sue esigenze quando si trova sotto le lenzuola.

Se poi si ha la possibilità di avere rapporti intimi con una persona che si conosce da tempo si ha il vantaggio di sapere quali siano i punti del corpo che generano più piacere quando vengono stimolati.

Se si analizzano le sensazioni manifestate dai nostri connazionali, sono addirittura il 42% gli intervistati che praticano sesso costantemente pur non essendo più giovanissimi. E con maggiore soddisfazione rispetto al passato. I numeri sono ancora più elevati in alcune zone della nostra Penisola: in Molise e Val d’Aosta (66%) e in Abruzzo (65%).

Il 18% degli italiani sostiene inoltre di avere più desiderio sessuale rispetto a quando era giovane. Gli over 60 hanno inoltre il vantaggio di potersi “divertire” a letto con meno pensieri: la donna, infatti, non sente più il rischio di andare incontro a una gravidanza indesiderata, mentre l’uomo riesce a controllare meglio l’eiaculazione. Insomma, il luogo comune è bello che smentito.