Tiberio Timperi, non regge più la situazione e denuncia tutto con un video | Sconcertante!

Il popolare conduttore è anche un giornalista, quindi non perde il vizio di documentare le storture che avvengono nel nostro Paese

Volto familiare e rassicurante della televisione italiana. Ma anche giornalista, che, quindi, non perde la sua attitudine a denunciare ciò che non funziona. E, come sappiamo, purtroppo, in Italia sono davvero tante le cose che non funzionano. Tiberio Timperi questa volta ha davvero perso la pazienza.

57enne con una lunga carriera televisiva alle spalle. Tiberio Timperi, comunque, non è solo un conduttore televisivo di successo, ma anche un giornalista, che ha iniziato il suo percorso nelle emittenti radiofoniche. Tutta la prima parte della sua vita professionale, infatti, è dedicata al giornalismo.

L’intrattenimento arriverà successivamente, con l’approdo in RAI. Sulla tv di Stato, Timperi condurrà diverse trasmissioni di successo soprattutto dedicate alle famiglie. Per questo diventerà un volto e una voce molto apprezzata nelle case degli italiani. Tra le trasmissioni di maggior successo un posto lo meritano sicuramente “Mezzogiorno in famiglia” e “Mattina in famiglia”. Ma anche “Il Lotto alle otto” e “La vita in diretta”.

Per lui anche alcune partecipazioni cinematografiche. L’esordio, nel 1998, con “Le faremo tanto male” di Pino Quartullo. Mentre l’ultima fatica, del 2020, è “La mia banda suona il pop”. Ma restano certamente maggiormente scolpite nella memoria le partecipazioni alle fiction RAI di successo, “Un medico in famiglia”, “Un posto al sole”, Incantesimo” e “Ricominciare”.

La denuncia di Tiberio Timperi

Insomma, Timperi é a tutti gli effetti un personaggio che fa parte della storia della televisione italiana e sul proprio profilo Instagram dedica ampio spazio alle sue attività lavorative. Ma anche alla sua vita personale. Essendo un giornalista, però, non manca di denunciare le magagne.

Ed è proprio questo il caso. Con un video pubblicato tramite il proprio profilo Instagram, il celebre conduttore “tagga” anche le redazioni dei grandi giornali: La Repubblica, il Corriere della Sera e Il Messaggero. Nonché il profilo ufficiale di Roma Capitale.

Già perché la denuncia riguarda proprio la città eterna, dove Timperi vive. Il celebre conduttore pubblica un video che immortala il personale addetto alla raccolta dei rifiuti che raccoglie l’immondizia. Il video è girato dall’alto, evidentemente dal balcone dell’abitazione di Timperi.

Secondo quanto emergerebbe, la raccolta non verrebbe effettuata salvaguardando il principio della differenziata. I rifiuti verrebbero tutti ammassati su un camioncino: “La grande mondezza 2. Giusto per capire. Tu fai la differenziata. Poi, quelli dell’Ama mettono tutto insieme. Qualcosa mi sfugge” scrive Timperi su Instagram. I dubbi restano.