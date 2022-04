Damiano Carrara, quando si dice che il pasticcere è un “cane” | Follower sconvolti

Damiano Carrara il pasticciere più amato della televisione, volto di punta di Real Time e Food Network, stupisce ancora i suoi followers su Instagram. Questa volta, però, non si può davvero offendere se qualche suo fan parla di un “cane di pasticcere”. Il video che pubblica merita questo tipo di commenti.

Damiano ha origini toscane. Proviene da una famiglia umile, ma fin da ragazzo condivide con suo fratello Massimiliano la passione per la pasticceria. Passa gran parte della sua gioventù in California e durante il suo soggiorno apprende tutte i segreti della pasticceria americana.

Damiano inizia a prendere confidenza con la tv quando partecipa come concorrente ad un talent show americano di pasticceria classificandosi secondo. Dopo quell’esperienza ritornerà nella stessa trasmissione in veste di giudice. E’ per questo suo trascorso che Magnolia lo nota e gli offre un contratto che lo riporta in Italia.

Dopo la California la sua carriera in Italia

Lo chef inizia a far parte del programma Bake Off accanto a Ernst Knam e Clelia d’Onofrio. È impegnato a giudicare le preparazioni di aspiranti pasticceri non professionisti. Dopo le sue esperienze come giudice, passa alla conduzione ed insieme alla simpaticissima Katia Follesa è al timone di Cake star – Pasticcerie in sfida su Real Time.

Damiano viene scritturato dalla rete Food Network e fa esperienza presentando Fuori Menù. Parallelamente alla sua carriera televisiva, continua il suo progetto imprenditoriale e apre l’Atelier Damiano Carrara a Lucca, sua città natale.

Damiano ha sfruttato la sua passione ed il suo talento per la cucina, ma soprattutto per la pasticceria, per sfondare anche nel mondo dell’editoria. Ha pubblicato, quindi, Dolce Italia: Autentic Italian Baking e A test of Italy: 100 Delicious Homestyle Recipes. Dopo questi due successi statunitensi, pubblica, nel 2017, Nella vita tutto è possibile una via di mezzo tra un libro di ricette e un romanzo autobiografico.

Che pasticcere cane!

Oltre al suo indiscutibile fascino, Damiano usa come arma per bucare lo schermo la sua simpatia tipica toscana. Ultimamente ha stupito tutti i suoi follower pubblicando un video che ha lasciato il suo pubblico a bocca aperta.

È stato un fiorire di commenti più o meno scanzonati. È proprio un cane pasticcere! Ma la frase non si riferisce al talentuoso chef, bensì al suo cucciolo di bassotto.

Damiano infatti si è divertito a fargli indossare la divisa da cuoco e il cagnolino sembra aver accettato di buon grado la proposta. Sicuramente ha il physique du role e la sua aria seria e concentrata lo fanno sembrare un cuoco professionale pronto ad iniziare il servizio.