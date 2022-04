Ferran Torres si è messo nei guai | E’ un peccato perché.. rischia il posto in Nazionale

Ferran Torres è uno dei calciatori che ha infiammato l’ultima finestra di calciomercato di gennaio. Adesso, però, deve stare molto attento.

L’esterno spagnolo, che due anni fa fu prelevato dal Manchester City dal Villarreal per circa 40 milioni di euro, in inverno è infatti tornato in patria accasandosi al Barcellona per 55 milioni più di 10 di bonus.

E con una leggenda del calcio blaugrana come Xavi in panchina, Ferran Torres ha fatto subito innamorare i tifosi con le sue giocate. In 8 presenze in campionato, l’ala offensiva ha messo a segno 4 gol sfornando anche la bellezza di 3 assist.

Ma il 22enne nato a Foios, un piccolo paesino nella comunità valenciana, è anche una bestia nera per le squadre italiane. Lo spagnolo ha segnato nell’1-1 tra Barcellona e Napoli, partita d’andata dei sedicesimi di Europa League, ma in precedenza aveva anche fatto molto male alla nostra Nazionale.

Ferran Torres è stato infatti l’uomo che ha fine all’imbattibile dell’Italia di Roberto Mancini che durava da 37 partita. Una sua doppietta nella semifinale dell’ultima Nations League è risultata decisiva nel 2-1 per la Spagna.

Ma proprio quando veste la maglia della Roja, l’esterno del Barcellona deve fare molta attenzione. Ferran Torres è infatti fidanzato con la figlia di Luis Enrique, il commissario tecnico della Nazionale spagnola. Al primo passo falso rischia il posto in Nazionale!

Ferran Torres, ecco chi è la fidanzata: figlia di Luis Enrique

Ferran Torres ha una relazione con Sira Martinez, sua coetanea e figlia del c.t. della Spagna Luis Enrique. I due starebbero insieme da poco più di un anno, ma hanno ufficializzato la loro storia solo da qualche mese mostrandosi insieme sui social.

Entrambi nutrono la passione per lo sport. Se infatti lui è un calciatore di fama mondiale, la ragazza è una campionessa di equitazione e una delle promesse di questa disciplina in Spagna. Ha due cani, Frodo e Sam, e in alcune intervista ha dichiarato di non poter vivere senza i suoi animali.

La ragazza ha però subito anche un grave lutto nella sua vita. Nel 2019, all’età di soli 9 anni, la sorellina Xana è venuta a mancare a causa di un cancro. Una notizia che al tempo sconvolse il mondo del calcio e che portò Luis Enrique ad abbondare i campi per un certo periodo.

Ferran Torres e Sira Martinez si sarebbero conosciuti ai tempi in cui il calciatore giocava al Manchester City e il tramite sarebbe stata proprio la figlia dell’allenatore dei Citizens Guardiola. Le due sarebbero infatti molto amiche.