Raul Bova, altro che crisi con Rocio! La foto che fa tacere i rumors

Da qualche mese ha 50 anni. Ed è certamente uno dei 50enni più apprezzati d’Italia, soprattutto dal pubblico femminile, che ha sempre subito il fascino. Stiamo parlando, ovviamente, di Raoul Bova. La sua compagna è certamente tra le donne più invidiate d’Italia.

Dalla nativa Calabria, Raoul Bova è diventato uno degli attori più affermati del panorama italiano. Nonché un sex symbol. Vanta una lunga carriera, sia nel cinema, che nelle fiction. Il suo esordio è nel 1992 con il film “Mutande pazze”. Ma diventa famoso l’anno successivo, nel 1993, con “Piccolo grande amore”. Lo ricordiamo anche in “Palermo Milano – Solo andata”, siamo nel 1995.

La sua bellezza e la sua bravura interpretativa lo portano a recitare con alcuni dei registi più affermati del panorama italiano: da Lina Wertmuller (“Ninfa plebea” del 1996) a Pupi Avati (“I cavalieri che fecero l’impresa” del 2001), passando per Ferzan Ozpetek (“La finestra di fronte” del 2003), Giuseppe Tornatore (“Baarìa” del 2009) e Michele Placido (“La scelta” del 2015).

Per lui anche alcune produzioni hollywoodiane, “Alien Vs Predator” (2004) e “The Tourist” (2010). Non si contano invece le fiction televisive che negli anni hanno riscosso grande successo da “La Piovra” a “Ultimo” e, adesso, come successore di Terence Hill in “Don Matteo”.

Ma quale crisi!

Insomma, Raoul Bova è un attore stimato e un uomo desiderato. Precedentemente fidanzato con l’attrice Romina Mondello, nel 2000 ha sposato la veterinaria Chiara Giordano, figlia dell’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace.

Nel 2013 la coppia si è separata, e, nello stesso anno, l’attore ha iniziato una relazione con l’attrice, showgirl e modella spagnola Rocío Muñoz Morales, conosciuta sul set del film Immaturi – Il viaggio. Il 2 dicembre 2015 a Roma è nata la loro figlia, Luna. Il 1º novembre 2018 nasce la loro seconda figlia, Alma.

Proprio negli ultimi tempi si erano rincorse voci circa una presunta crisi con Rocio, di circa 15 anni più giovane di lui. Ma una delle ultime foto pubblicate su Instagram fuga ogni dubbio sull’amore ancora forte tra i due. E, probabilmente, Rocio lo ha fatto proprio per mettere a tacere i rumors.

La bella modella spagnola recentemente ha infatti pubblicato uno scatto in cui i due sono sorridenti e pronti a darsi un bacio. Con un’unica parola a commento: “Insieme”. Con buona pace delle malelingue e dei maligni, che non sfruttano mai l’occasione di stare zitti.