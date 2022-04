Sophie Codegoni, nella città eterna sembra una dea | La scollatura che incanta Roma

Sophie Codegoni, reduce dalla recente uscita del Grande Fratello vip, è già pronta per un altro reality. Parteciperà insieme al fidanzato, ma intanto si rilassa nella sua città, Roma. Gli scatti della sua passeggiata sono irresistibili ed infiammano il web.

La modella, appena ventenne, diventata celebre per la sua partecipazione ad Uomini e Donne, è di una bellezza che non passa certamente inosservata. Le sue foto incantano e lei non passa giorno che non pubblichi sue immagini per gli oltre 700.000 followers.

La sua esperienza al Grande Fratello VIP

È da poco uscita dalla casa più spiata d’Italia nella quale era entrata a gioco iniziato. Non ha perso un attimo per tessere intrecci amorosi. In un primo momento ha flirtato con l’imprenditore Gianmaria Adinolfi. Ma è stato Alessandro Basciano, subentrato in un secondo momento nella casa, a travolgerla sentimentalmente.

I due oggi sono fidanzati ufficialmente ed infatti, usciti dalla porta rossa, hanno continuato la loro relazione. Sono freschi di un viaggio che è sembrato un anticipo di luna di miele. La coppia è volata in Turchia per trascorrere una vacanza lontano dai riflettori.

E’ stata un personaggio che si è sempre fatto notare fin dalle prime ore dopo il suo ingresso. Sophie Codegoni si è distinta, infatti, per i continui litigi con Soleil Sorge.

Sophie, nella vita reale è riuscita a ricucire il rapporto anche con Soleil. Le due dopo un inizio burrascoso, sono diventate amiche per la pelle. Hanno confessato di essere cadute durante la trasmissione in un pericoloso gioco che le portava a ferirsi vicendevolmente senza alcun apparente motivo.

Sono state recentemente ospite nel salotto di Verissimo e hanno affrontato un argomento delicato che le accomuna: la chirurgia estetica. Nonostante siano giovanissime, entrambe hanno confessato di essere ricorse a ritocchi più o meno evidenti soprattutto sul viso.

Tutte e due hanno dichiarato di essere favorevoli all’intervento chirurgico, ma, soprattutto Sophie, ammette di aver esagerato in passato e di aver deciso di controllarsi per il futuro.

Sophie di una bellezza abbagliante

La loro rincorsa alla perfezione, soprattutto in un lavoro che ti espone al giudizio è diventata esasperante e a volte eccessiva. Fortunatamente la bellissima Sophie ha deciso di fermarsi e oggi appare in forma smagliante.

Il suo viso incanta e attira lo sguardo di milioni di fans. Con gli ultimi scatti pubblicati ha steso la concorrenza e appare come una dea di fronte ai monumenti romani. Sono foto stupende quelle che condivide con i suoi followers, che la ritraggono in una posa sensualissima. Indossa un tailleur nero sbottonato e sotto il vestito…niente!

Che dire, ci sa fare Sophie Codegoni e non è difficile immaginare il riscontro di pubblico che potrà avere in televisione e sul web.