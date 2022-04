Virginia Raffaele: “Ombre segrete tra comici malinconici” | Stupendi insieme!

“E poi c’è Lui. Con il quale ci sono punte di fratellanza impressionanti”: l’intenso post di Virginia con un grande della televisione

Bravissima e simpaticissima. Ma anche bellissima. Questa è Virginia Raffaele. Grazie alle sue qualità è diventata, in questi anni, un personaggio televisivo tra i più apprezzati. Questo la rende anche molto seguita sui social network, dove è molto attiva. E guardate con chi è in posa in uno degli ultimi post…

Virginia Raffaele nasce a Roma da una famiglia circense di origini abruzzesi e calabresi. Il padre, infatti, è nativo di Soriano Calabro, nel Vibonese. Negli anni ’50 i suoi nonni fondarono il luna park dell’Eur a Roma, dove Virginia è praticamente cresciuta. Si diploma nel 1999 all’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale diretta da Mariagiovanna Rosati Hansen e studia danza classica e moderna all’Accademia Nazionale di Danza.

I suoi esordi sono da rintracciare oltre un ventennio fa, ormai. Insieme a Lillo & Greg, inizialmente. Poi diventa inviata di “Quelli che il calcio” condotto da Simona Ventura. Simpaticissima e bellissima con le sue imitazioni.

E, infatti, può permettersi di imitare anche donne molto belle come Roberta Bruzzone, Maria Elena Boschi e Belen Rodriguez.

“Antiche malinconie, ombre segrete tra comici malinconici”

“E poi c’è Lui. Con il quale ci sono punte di fratellanza impressionanti. Similitudini profonde di cui non parliamo mai, ma delle quali siamo pienamente coscienti. Antiche malinconie, ombre segrete tra comici malinconici” scrive in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram. Con una foto in bianco e nero.

Nel 2009 entra nel cast di Mai dire Grande Fratello Show interpretando con successo diverse parodie di personaggi del Grande Fratello 9. E risale, probabilmente, proprio a quell’esaltate esperienza lavorativa la conoscenza e l’amicizia con il grande Fabio De Luigi, con cui Virginia si mostra su Instagram.

Attore e comico che si forma nella grande fucina della “Giallapa’s band”. Proprio lì dove sono passati comici del calibro di Maurizio Crozza, Aldo, Giovanni e Giacomo, Claudio Bisio, Gioele Dix, Ugo Dighero, Teo Teocoli, Paola Cortellesi e, appunto, Virginia Raffaele.

Una lunga sfilza di personaggi molto esilaranti. Dal cantante sdolcinato Olmo, al modello Fabius dall’alito mefitico, al presentatore perfetto Cologno. E poi, ancora, il pagliaccio Baraldi, che tenta sempre di strappare una risata nonostante le sue condizioni di salute siano a dir poco precarie. Ma come dimenticare Medioman, il supereroe della mediocrità ispirato al concorrente di Grande Fratello Francesco Gaiardelli.

Negli anni, anche una apprezzata carriera cinematografica. L’esordio è del 1996 con “Nitrato d’argento”. Ma con il tempo Fabio De Luigi si specializza in film comici e commedie romantiche. Qualche titolo: “Maschi contro femmine” e “Femmine contro maschi”, rispettivamente del 2010 e del 2011, ma anche diversi cinepanettoni. Anche due film da regista, “Tiramisù” del 2016, e il recente “Tre di troppo”. Insieme, li troviamo davvero stupendi.