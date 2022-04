Angela Melillo ha rischiato grosso | Il racconto scioccante della soubrette

Gli anni con il Bagaglino e la straordinaria vittoria a “La Talpa”. E adesso questo racconto inedito sulla sua gravidanza

Una delle soubrette più presenti in televisione tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000. Nell’ultimo periodo la carriera di Angela Melillo si è un po’ appannata. E, quindi, sono arrivate anche le partecipazioni ai reality. Ma oggi non vogliamo parlarvi solo della sua carriera. Ma anche di un racconto inedito che riguarda la sua gravidanza.

Il suo primo ruolo importante in televisione è nella stagione 1991/1992, quando è la soubrette a Il TG delle vacanze, dove balla in coppia con Gabriella Labate. Poi, negli anni ’90, Angela Melillo diventa uno dei volti (e dei fisici) più apprezzati degli spettacoli del Bagaglino, prima come ballerina di fila in “Creme caramel” e “Rose rosse”, e successivamente come primadonna in “Tutte pazze per Silvio”, “Marameo” e “Mi consenta”.

Fino alla fine degli anni ’90 la carriera di Angela Melillo è in continua ascesa: nel 1992 affianca Teo Teocoli e Gene Gnocchi nella conduzione della prima edizione di Scherzi a parte, su Italia 1. Dal 1994 al 1997 è “spintarella” del programma Beato tra le donne condotto da Paolo Bonolis dapprima su Rai 1 e poi su Canale 5.

Poi, con gli anni 2000, le cose non vanno più come prima. E, allora arrivano i reality: nel 2004 è fra i concorrenti del reality show di Rai 2 La talpa, che vince. Nel 2021 partecipa alla quindicesima edizione de L’isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi, viene eliminata durante la ventesima puntata, in un televoto flash in positivo contro altri 5 naufraghi, dove Angela arriva ultima con solo il 3% dei voti a suo favore.

Il racconto sulla gravidanza

Gli ultimi anni, dunque, non sono stati particolarmente esaltanti sotto il profilo professionale. In occasione delle elezioni amministrative del 2021 si è candidata al consiglio comunale di Roma in sostegno del candidato sindaco del centro-sinistra Roberto Gualtieri. Non risultando però eletta.

Nell’edizione vinta de “La Talpa” la nostra Angela ha dimostrato di saper superare prove psicofisiche durissime. Ma il racconto fatto qualche tempo fa in televisione narra di un’esperienza altrettanto probante. E riguarda la sua vita privata. Strano perché Angela Melillo è sempre stata molto riservata sul punto.

Di lei sappiamo solo che il 30 maggio 2008 ha avuto una bambina, nata dal matrimonio con il ristoratore Ezio Bastianelli, dal quale si è separata nel 2013 dopo 7 anni di matrimonio celebrato il 3 luglio 2006. E che adesso è legata all’avvocato romano Cesare San Mauro.

E il racconto riguarda proprio la sua gravidanza. In particolare il momento in cui ha scoperto di essere incinta. Non un momento semplice, caratterizzato anche da un ricovero per un’infezione alle vie urinarie. Così, la nostra Angela avrebbe scoperto di essere in dolce attesa: “Sono stata sottoposta a tac con liquido di contrasto, radiazioni, antibiotici e quando sono uscita dall’ospedale ho scoperto di essere incinta”.

Così, quindi, la bella e brava showgirl ha fatto una delle scoperte più importanti, di quelle che ti cambiano la vita.