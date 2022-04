Ecco il cibo necessario per ritrovare la linea | E’ utile anche per prevenire moltissime malattie

Si trova in tutti i periodi dell’anno, ha un sapore dolce che piace a tutti. Ci aiuta a rimanere in forma, ma è anche utile per prevenire l’ipertensione e rafforzare le nostre ossa. E’ un vero e proprio concentrato di benessere di cui più nessuno potrà farne a meno.

È veramente cosa ardua trovare un alimento così gustoso è sempre reperibile con tali caratteristiche benefiche. È ricchissimo di sostanze salutari. Contiene manganese, vitamina C, potassio, calcio, betacarotene, vitamine del gruppo B6 e altri numerosissimi elementi indispensabili alla salute del nostro corpo.

Le capacità che ha questo alimento sono incredibili. Nonostante la sua dolcezza, contiene una sostanza, la bromelina, che aiuta ad eliminare i fastidiosi inestetismi della cellulite riducendo le infiammazioni localizzate. È un alleato degli sportivi poiché, se assunto dopo l’attività fisica, aiuta a riequilibrare la concentrazione di sali minerali e possiede un’altissima capacità dissetante.

L’alimento dalle infinite proprietà benefiche

Proprio per le sue capacità antinfiammatorie, durante la stagione fredda, e un’utile rimedio contro la tosse e il raffreddore e aiuta il nostro organismo a proteggerci dalle infezioni.

Al suo interno vi è un’alta presenza di fibre che facilitano la digestione e è, per questo motivo, consigliato in caso di disturbi gastro-intestinali quali colite o dissenteria. Il suo alto contenuto d’acqua favorisce la depurazione del nostro corpo e l’eliminazione delle tossine.

E’ potente contro le infiammazioni associate a disturbi importanti come l’artrite. È utilizzato in molti cosmetici e prodotti omeopatici contro l’invecchiamento della pelle e delle ossa. Con l’assunzione di questa prelibatezza si potrà evitare anche l’indebolimento delle unghie che si rafforzeranno e non andranno più incontro a fratture.

L’ananas il frutto d’oro più efficace di molti medicinali

È possibile consumare questo prelibato alimento sotto forma di succo, fresco, nei gelati, essiccato e anche all’interno di molti prodotti naturali ed integratori. È il frutto esotico per eccellenza: l’ananas. Questo frutto dorato è veramente un estratto di proprietà benefiche per il nostro organismo.

Chi soffre di ipertensione dovrebbe assumerlo spesso poiché grazie al suo alto contenuto di potassio e alla sua povertà di sodio diventa un farmaco naturale che è in grado di controllare i valori della pressione.

In ultimo la presenza di betacarotene contrasta la degenerazione della vista e aiuta a prevenire l’insorgere di miopia e presbiopia. Insomma, i benefici dell’ananas sono quasi infiniti ed è importante ricordare di assumerlo a cadenza regolare all’interno della nostra dieta.