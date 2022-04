Finalmente è in arrivo il bonus bollette | Ecco come richiedere lo sconto su luce e gas

Un altro provvedimento del governo aiuterà in questi giorni milioni di famiglie in forte difficoltà economica anche di fronte all’incontrollato aumento di prezzi di gas e luce. Oggi si potrà usufruire dello sconto in bolletta e sarà possibile comunque rateizzare l’importo.

Saranno più di 5 milioni di famiglie quelle che potranno usufruire di questo importante incentivo economico. La misura per il momento è fissata dal 1 Aprile al 31 dicembre del 2022.

Lo sconto è applicato direttamente dai fornitori della luce che ridurranno il costo della bolletta . Si ritornerà quindi ai prezzi più contenuti del periodo prima della crisi energetica scaturito dall’attacco russo nei confronti dell’Ucraina.

L’aumento dei prezzi derivato dalla mancanza di forniture

La carenza di disponibilità di gas ha inevitabilmente influito sull’aumento spropositato del prezzo dell’energia e questo è uno dei tanti interventi che lo Stato sta considerando per aiutare la popolazione in evidente difficoltà.

Si tratta di un primo importante calo dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale dopo sei trimestri. I dati sugli andamenti del costo dell’energia hanno registrato per 18 mesi consecutivi un continuo amento e solo ora, grazie all’intervento del governo, hanno subito una battuta d’arresto.

Un’altra importante iniziativa è quella di estendere ad una platea più grande la possibilità di rateizzare le bollette per i consumi degli ultimi mesi fino a 24 rate mensili. Sarà quindi possibile dilazionare l’importo e rendere la spesa meno pesante per l’economia familiare.

La platea di persone che potranno accedere al bonus é aumentata anche perché la classe politica ha pensato di innalzare il tetto Isee per poter richiedere la revisione del prezzo della bolletta.

Come fare ad usufruire del bonus

Per usufruire del riconoscimento automatico del bonus è sufficiente presentare l’attestazione del modello Isee che è reperibile precompilato sul portale My Inps, o a fronte di una richiesta presso professionisti di patronati e Caf.

L’Inps, a seguito della presentazione della domanda, selezionerà le famiglie idonee e trasmetterà le informazioni agli enti che erogano energia elettrica e gas per attivare la procedura di ricalcolo del prezzo.

Ogni famiglia , si stima, spenderà circa 950€ in un anno per la bolletta della luce e 1650€ per il gas. La spesa pro capite per le bollette rimarrà comunque elevata e ci sarà certamente bisogno di un’ulteriore intervento dai piani alti.

Malgrado la riduzione alla quale si potrà andare incontro, vi è ancora una spiccata differenza di spesa rispetto all’anno precedente. I rincari, infatti, sono stati sostanziosi e ci vorrà del tempo per ritornare ai valori più accettabili degli anni scorsi.