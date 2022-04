Federica Panicucci, forse il suo successo era scritto dal destino | L’incontro che gli ha cambiato la vita

Oggi è una delle donne più apprezzate della televisione italiana. Ma ancora minorenne faceva altro. E quell’incontro le ha cambiato la vita

Molti la ricorderanno per i suoi capelli lunghissimi. Proprio come quelle gambe che hanno fatto innamorare tanti. Oggi è una delle donne più apprezzate della televisione italiana. Parliamo di Federica Panicucci. Ma lo sapete che prima di diventare famosa ha lavorato per un grande della televisione italiana?

Dopo gli esordi in RAI, la conduttrice dalle gambe lunghe ha ormai da tempo sposato la causa Mediaset. Federica Panicucci ha debuttato in televisione nel 1987 come “centralinista” dell’ultima edizione di Portobello, storico programma di Enzo Tortora su Rai 2. Tra i suoi programmi di maggiore successo, “Bulldozer”, “La pupa e il secchione”, ma anche “Mattino Cinque”.

Si fa apprezzare per la sua presenza mattutina. Federica Panicucci conduce Mattino Cinque insieme a Francesco Vecchi, ex volto del Tgcom 24 e del Tg5. I due ci fanno compagnia nelle prime ore del giorno. Con una presenza rassicurante e competente.

Per anni legata al noto dj Mario Fargetta. I due sono stati sposati dal 2006. Hanno avuto due figli, Sofia e Mattia. La coppia si è separata nel 2015 ed è stato lo stesso avvocato di Federica, Giulia Bongiorno, ad annunciare l’addio. Una fine dolorosa.

Il lavoro prima di diventare famosa

A parte questa esperienza di vita certamente dolorosa, Federica Panicucci può guardare al passato con una certa soddisfazione. Sia personale che, professionale. Ma sapete che prima di diventare una stella della televisione, la bella Federica ha lavorato per un altro VIP? Un presentatore di primissimo livello.

Ebbene sì, ancora studentessa scolastica, Federica Panicucci ha svolto la professione di babysitter. E il suo cliente principale era un grande della televisione italiana: Paolo Bonolis. Proprio così. Federica era la babysitter del primo figlio di Bonolis, avuto dalla prima moglie, la psicologa americana Diane Zoeller. Stefano ha oggi 38 anni.

E’ passata davvero una vita. “Paolo mi dava 4mila lire l’ora” ha rivelato Federica, ricordando quell’esperienza, ancora 17enne. “Andavo a scuola e per me era un lavoretto… Lui all’epoca faceva il conduttore di Bim Bum Bam”. Una sera, mentre si trovava da lui, Federica gli chiese di poter accendere la tv per vedere il concorso di modelle The look of the Year.

E fu proprio lui a suggerirle di fare la modella: “E mi diede l’indirizzo dell’agenzia che poco dopo mi fece fare il provino per Portobello” racconta ancora Federica Panicucci. E il resto della sua straordinaria storia in televisione, lo conoscete già benissimo.