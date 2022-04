Giorgio Panariello, il problema di salute durante la tournee | Ancora oggi deve curarsi

E’ davvero entrato nelle case degli italiani, con i suoi spettacoli e con i suoi show. Questa volta, però, c’è poco da ridere

Da anni, ormai, si è guadagnato la stima e l’apprezzamento di una vasta platea del pubblico italiano. Con la sua simpatia, la sua comicità, la sua arte. E’ davvero entrato nelle case degli italiani, con i suoi spettacoli e con i suoi show. Questa volta, però, c’è poco da ridere. La vicenda che ha colpito Giorgio Panariello è molto seria e molto grave. Ecco cosa gli è successo.

Oggi 61enne, Giorgio Panariello è esponente di quella comicità toscana che, negli ultimi anni, ha fatto tanto, tantissimo successo. Attore, conduttore televisivo e showman. Un artista poliedrico che negli anni è entrato pienamente nelle case degli italiani.

Panariello ha condotto diversi programmi di successo. Ricordiamo, tra gli altri, “Torno Sabato”. Nel suo carnet, diversi personaggi, nonché imitazioni. La più riuscita, probabilmente quella di Renato Zero. Nel 2006 è stato anche direttore artistico, oltre che conduttore del Festival di Sanremo.

Come detto, Panariello fa parte di quella scuola toscana che ha sfornato diversi personaggi televisivi e cinematografici: Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, su tutti.

Carlo Conti, in vacanza a Vibo Valentia, in Calabria nel 1986, incontra Panariello mentre imita Renato Zero e così lo presenta nel suo programma Succo d’arancia, dove esordisce anche Leonardo Pieraccioni.

I tre formano così un trio comico, che in Toscana riscuote grande successo nei teatri, in uno spettacolo chiamato “Fratelli d’Italia”. Oltre a Renato Zero, tra i personaggi maggiormente riusciti di Giorgio Panariello, ricordiamo “Mario il bagnino”, “Lello Splendor”, “Sirvano” e “Naomo”, quest’ultimo parodia di Flavio Briatore.

Insomma, un artista poliedrico, Giorgio Panariello. Che ha all’attivo anche diversi film. Alcuni diretti da lui, come “Bagnomaria” e “Al momento giusto”, altri interpretati. Tra questi ricordiamo: “Ti amo in tutte le lingue del mondo” e “Un fantastico via vai”, di Leonardo Pieraccioni. Ma anche “SMS – Sotto mentite spoglie”, “…e fuori nevica” e “No problem”, di Vincenzo Salemme.

Il problema di salute e i dolori

Oltre al cinema e alla televisione, Panariello è molto attivo con i suoi spettacoli itineranti nei teatri. Tour continui che solo i due anni di pandemia da Covid-19 hanno un po’ rallentato. Proprio nell’ambito di una tournee, il comico toscano ha accusato un malore molto serio.

Il rischio, per chi vive vite e carriere così intense come Panariello è quello di sottovalutare. E, infatti, i primi dolori patiti alla schiena mentre si esibiva sono stati derubricati dal comico a una sorta di stress, di stanchezza fisica e mentale, somatizzata. Ma i dolori sono ben presto aumentati fino a diventare lancinanti e, in un certo senso, invalidanti.

Così Panariello ha deciso di rivolgersi a un medico che gli ha diagnosticato una fastidiosa infiammazione alla colonna vertebrale, che risponde al nome di spondilite. Non stiamo parlando di una cosa da poco. E, infatti, il comico toscano ha dovuto ricorrere alle cure di uno specialista.

Anche oggi, sebbene il malore si sia verificato nel 2014, deve continuare le terapie per non avere fastidiose e dolorose ricadute.