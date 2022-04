Jean Claudde, Marcello Cesena: il più bel giorno della sua vita rovinato da guanti e mascherina

Marcello Cesena è conosciutissimo in Italia. Nel corso della sua carriera, ha raggiunto davvero grandi soddisfazioni. E, finalmente, non soltanto in ambito lavorativo.

Marcello Cesena, un personaggio molto amato all’interno della televisione italaiana. Soprattutto grazie alla sua parte di Jean Claude nella famosissima serie “Sensualità a corte”.

Cesena, comunque, non è stato solo questo in tutta la sua carriera. Nato a Genova il 5 settembre 1956, non si può di certo dire che non abbia saputo adattarsi egregiamente a diversi ruoli nel corso della sua carriera: comico, attore, regista, sceneggiatore, imitatore e produttore televisivo.

Lui che, prima di diventare l’artista che noi tutti conosciamo, ha frequentato la facoltà di architettura all’università degli studi di Genova. Di seguito, conosce Pupi Avati ottenendo la sua prima parte nel film “Una gita scolastica”.

Si dà molto da fare anche in teatro, ed in effetti è proprio grazie a quest’ultimo che inizia ad orientarsi verso il mondo della comicità. Negli anni a venire, si rivela un grande regista dirigendo film come “Nei secoli dei secoli” e “Doppio segreto”, ma anche “Il cosmo sul comò” di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Nel 2004, inizia una partnership molto felice per la sua carriera e per i suoi fans; ovvero quella con la Gialappa’s Band, dato che approda a Mai dire gol. E qui fa il suo esordio nella celebre serie Sensualità a corte. Scritta, interpretata – nel ruolo di Jean Claude – e prodotta da lui.

Quasi inutile dover precisare che avrà un successo incredibile e farà breccia nei ricordi dei telespettatori. Al di là della sua soddisfacente carriera, non può lamentarsi nemmeno della sua vita privata: scopriamone il perché.

Marcello Cesena si è sposato: scopriamo con chi

Marcello Cesena si è sposato unendosi civilmente con il suo grande amore nonché storico fidanzato, il 18 aprile 2020 a Roma. L’amatissimo uomo tutto fare dello spettacolo italiano, è convolato a nozze con Alessandro Iovine.

Una storia d’amore da sogno e lunghissima per l’attore che da anni è il volto di Jean Claude, personaggio immaginario della serie Sensualità a corte che tanta soddisfazione professionale ha regalato all’uomo.

Lui che, oltre ad essere un grande comico, si è mostrato un irriducibile romantico. Lo si evince dalle sue parole dedicate a suo marito su Instagram, sotto di una fotografia che li ritrae.

L’uomo, parte evidenziando che i due si sono sposati con guanti e mascherine, tolte giusto per fare la foto. Il motivo? Perché non volevano ricordare questi fantastici giorni solo per il Covid ma anche per un passo tanto importante quanto bello.

Insomma, in un momento tanto complicato e surreale per tutti, Marcello Cesena ed Alessandro Iovine si son sposati a Roma. Adesso, dopo due anni all’insegna della pandemia, la loro relazione continua. E di quei giorni in mascherina, soprattutto nel bene, se ne ricorderanno per sempre.