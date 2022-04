Luca Argentero: “Per fortuna la mia ansia non è aumentata” | I rapporti sono stati influenzati!

L’attore noto per la serie Doc – Nelle tue mani ha rivelato alcuni aneddoti sulla sua vita privata. Da quando è diventato il protagonista del telefilm molte cose sono cambiate.

L’avventura di Luca Argentero nel cast della serie Doc – Nelle tue mani ha avuto inizio nel 2020. Nel telefilm, l’attore interpreta il ruolo del protagonista Andrea Fanti.

Il suo personaggio è ispirato ad una persona esistita realmente. Si tratta del medico Pierdante Piccioni. La sua storia è veramente incredibile: nel 2013 ha perso 12 anni di memoria in seguito ad un incidente.

Con la serie Doc, Argentero ha conquistato il pubblico del piccolo schermo guadagnandosi tanti apprezzamenti. La sua è una carriera molto florida: ha recitato in diversi film come “Diverso da chi?”, “Oggi sposi”, “Mangia, prega, ama” e “Bianca come il late, rossa come il sangue”.

Chi è Luca Argentero

L’attore, nato a Torino nel 1978, si è fatto conoscere dai telespettatori partecipando al Grande Fratello nel 2003. Ha fatto parlare di sé per via del suo rapporto complicato con Marianella Bargilli e, alla fine della competizione, ha ottenuto il terzo posto.

Da quel momento la sua carriera ha preso il via: ha cominciato a lavorare come modello e ad essere invitato nelle trasmissioni televisive in qualità di ospite.

Nel 2005 ha debuttato come attore nella serie “Carabinieri”, mentre l’anno successivo ha esordito al cinema con il film “A casa nostra”. Nel 2008 ha recitato nel film “Solo un padre” nel ruolo del protagonista.

Nel 2010 ha raggiunto la notorietà a livello internazionale con il film “Mangia, prega, ama” del regista statunitense Ryan Murphy, con la celebre Julia Roberts. Nello stesso anno ha debuttato anche a teatro con lo spettacolo “Shakespeare in Love”.

Oltre alla recitazione, l’attore si dedica al sociale. Nel 2012 è diventato vicepresidente dell’organizzazione Onlus 1 Caffè e a partire dal 2014 supporta l’associazione no profit Never Give Up.

La rivelazione dell’attore

Recentemente l’attore ha confermato che Doc – Nelle tue mani tornerà con una nuova stagione, scatenando l’entusiasmo dei fan.

Le prime due stagioni della serie sono state molto apprezzate e, come spiegato da Argentero, i produttori avevano in mente di realizzarne tre fin dall’inizio.

Parlando di come sia cambiata la sua vita da quando ha iniziato a recitare nella serie, l’attore ha rivelato che anche i suoi rapporti con gli amici sono ormai influenzati dal suo lavoro. “Da quando interpreto Doc i miei amici mi prendono in giro chiedendomi dei pareri che io non sono in grado di dare” ha raccontato.

Ha poi spiegato che, in risposta alle battute degli amici, lui cerca la “diagnosi più severa” in modo da poterli spaventare o, almeno, farsi qualche risata. “Per fortuna non sono ipocondriaco e quindi la mia ansia non è aumentata” ha affermato in conclusione, sarcasticamente.