Madonna, la malattia trascura per anni | Ora si è aggravata e potrebbe tenerla lontana dal palco

Sexy, aggressiva e trasgressiva. Ha venduto un numero incalcolabile di dischi nel mondo. E ricevuto numerosissimi premi. Stiamo parlando di Madonna. Oggi 63enne, può essere a tutti gli effetti considerata la più grande popstar di tutti i tempi. Ha però un problema fisico non da poco che potrebbe tenerla lontana dai palchi.

All’anagrafe, Madonna Louise Veronica Ciccone. Per tutti, Madonna. Oggi 63enne, può essere a tutti gli effetti considerata la più grande popstar di tutti i tempi. Una carriera iniziata negli anni ’80 e diventata leggenda non solo per le sue canzoni. Ma anche per i suoi comportamenti aggressivi, i suoi look sexy, le sue prese di posizione anticonformiste.

Il suo primo album, infatti, è addirittura di 40 anni fa. E’ il 1982, quando la popstar lancia “Madonna”. Ed è subito un grande successo. Seguono altri album dal grande successo, incluso il celebre “Like a Virgin” (1984) e “True Blue” (1986), così come il vincitore del Grammy Award per il miglior album pop “Ray of Light” (1998) e Confessions on a Dance Floor (2005), anch’esso vincitore di un Grammy.

Ha venduto un numero incalcolabile di dischi nel mondo. E ricevuto numerosissimi premi. Molte delle sue canzoni hanno raggiunto la prima posizione nelle classifiche mondiali, come “Like a Virgin”, “La isla bonita”, “Like a Prayer”, “Vogue”, “Take a Bow”, “Frozen”, “Music”, “Hung Up”, “4 Minutes”, “Girl Gone Wild”, “Bitch I’m Madonna”, “Medellìn”.

Per lei anche alcuni ruoli cinematografici, tra cui spicca la sua interpretazione in “Evita”, con l’ormai celebre frase “Don’t cry for me, Argentina”.

La malattia di Madonna

Come molte star di livello nazionale e internazionale, i ritmi frenetici degli spettacoli hanno portato a trascurare il problema. E così, quindi, adesso Madonna ne paga le conseguenze. Sebbene le prime avvisaglie si siano manifestate addirittura nel 2014. Ma il tempo è passato e Madonna, inghiottita dal suo successo planetario, non si è curata.

E adesso i problemi sono più insistenti. La celebre popstar, infatti, soffre di fortissimi dolori articolari. Questo è dovuto ai problemi alle guarnizioni che interessano i menischi. Una parte del corpo che, con i propri balletti e le proprie coreografie, la cantante è spessissimo sollecitato troppo.

Per la cantante, quindi, adesso tocca fare diverse terapie. Le iniezioni di acido ialuronico, innanzitutto. E, in caso di una situazione più grave, anche l’assunzione di cortisone.

Ma, in generale, per la popstar sarebbe molto consigliato del riposo. Altrimenti, qualora dovese subentrare una patologia come l’artrosi, i danni potrebbero essere ben peggiori. Ce la farà Madonna a privilegiare la propria salute e stare lontana dal palco?