Ornella Muti: “In questo momento l’ho escluso dalla mia vita” | la drastica scelta dell’attrice

Negli anni ha fatto discutere il presunto flirt con Adriano Celentano. Oggi però Ornella Muti ha preso una decisione radicale

Tra gli anni ’70 e ’80 è stata un sogno erotico per tantissimi italiani. Parliamo evidentemente di Ornella Muti. Oggi ha preso una decisione drastica. E spiega i motivi di tale scelta. La condividete?

Il suo vero nome è Francesca Romana Rivelli. Ha 66 anni. Nella sua carriera Ornella Muti ha lavorato con i registi più apprezzati del panorama cinematografico italiano: da Damiano Damiani a Mario Monicelli, passando per Dino Risi, Carlo Verdone e Paolo Virzì. Per lei collaborazioni internazionali anche con John Landis e Woody Allen.

Ovviamente il grande pubblico la ricorda anche e soprattutto per alcuni film con Adriano Celentano, con cui si vociferò di una relazione. Ma ha lavorato anche insieme ad altri mostri sacri della comicità italiana, come Paolo Villaggio e Renato Pozzetto. Nella sua carriera ha vinto numerosi premi, tra cui due “Nastri d’argento” consecutivi come miglior attrice protagonista, nel 1988 e nel 1989.

Per quanto concerne il presunto flirt con Celentano, ogni tanto alcune mezze ammissioni. Ornella Muti ha affermato che quella con Celentano sarebbe stata “l’unica infedeltà della sua vita”. Il periodo sarebbe quello dei vari film girati dai due insieme. In particolare, “Il bisbetico domato” e “Innamorato pazzo”.

Ma quelli sono tempi molto lontani. Oggi la nostra Ornella Muti ha preso una decisione davvero singolare.

Ornella Muti dice basta

Ornella Muti ha tre figli: la più grande e la più famosa è Naike Rivelli, nata nel 1974 e di cui la Muti non ha mai rivelato la paternità. Ma adesso la popolare attrice ha preso una decisione assai controversa.

Proprio lei che, nelle ultime settimane, ha fatto parlare di sé, insieme alla figlia Naike, per la loro battaglia e le loro prese di posizione sulla cannabis terapeutica. Ricorderete, infatti, la querelle, nel periodo della 72esima edizione del Festival di Sanremo per le sue posizioni troppo progressiste per il pubblico del festival della canzone italiana.

Eh già, Ornella Muti fa sempre discutere con le proprie scelte e i propri atteggiamenti. “Non sono mai stata un’esuberante sessuale, se il sesso è accompagnato dall’amore per me ha un senso, non farei mai una botta e via” ha detto nel corso di un’intervista di qualche tempo fa. Per questo, quindi, alla sua età, ha preso una decisione radicale.

“Ancora stiamo a parlare di sesso, alla mia età!?”. “In questo momento ho escluso il sesso dalla mia vita” ha aggiunto. E voi che ne pensate?