Simona Ventura, conoscete il figlio? Non ha seguito le sue orme ma sta diventando famoso lo stesso

Simona Ventura è molto nota per la sua lunga e straordinaria carriera all’interno del mondo dello spettacolo, e forse non tutti sanno anche i dettagli più intimi della sua vita fuori dal piccolo schermo. Una di queste, riguarda il suo “bambino”.

Simona Ventura è molto nota all’interno della televisione italiana. Soprattutto per il suo ruolo di showgirl, anche se in carriera si è messa in mostra pure in qualità di attrice. Il grande successo che l’ha resa famosissima fino ad oggi, però, non è arrivato subito.

La conduttrice televisiva è apparsa in televisione per la prima volta negli anni ottanta come concorrente di alcuni famosi quiz e giochi in televisione. Ha anche lavorato come giornalista sportiva nei primi anni novanta.

A metà degli stessi è passata a Mediaset divenendone molto presto uno dei volti più celebri. E’ stata anche molto legata alla Rai, dove ha condotto per ben dieci stagioni “Quelli che il calcio”. UN successo che l’ha portata a condurre il Festival di Sanremo nel 2004.

Nel 2011 ha fatto il suo debutto su Sky Italia, anche se è rimasta nella pay tv solamente per due anni. Ha preso parte come concorrente a L’isola dei famosi ed ha condotto Temptation Island VIP.

Per quanto concerne la sua vita privata, nel 1998 ha sposato Stefano Bettarini, dal quale ha avuto due figli, il primo nello stesso anno del loro matrimonio ed il secondo nel 2000.

I due, ormai, sono separati da tempo. Il che non gli ha impedito di crescere il frutto della loro storia d’amore, con i due figli diventati ormai adulti…in tutti i sensi: soprattutto uno dei due.