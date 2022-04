Barù Gaetani, ha deciso per il suo futuro | La scelta che ha lasciato i fans senza parole

Barù Gaetani è entrato nel cuore del pubblico del “Grande Fratello Vip”, dove è arrivato fino in finale. Ora il nipote di Costantino della Gherardesca ha le idee chiare su cosa vuole fare. Nessuno avrebbe immaginato.

Il percorso di Barù Gaetani al “Gf Vip” è partito quando il reality era già iniziato già da qualche settimana, ma questo non gli ha impedito di conquistare l’affetto dei telespettatori. Gran parte del merito è certamente dovuto alla sua ironia, che è stata una costante nei suoi interventi, utile anche a sdrammatizzare i momenti più pesanti.

Emblematico, ad esempio, il suo atteggiamento quasi scocciato quando a più riprese si è parlato di “amore libero” e della gestione del rapporto tra Alex Belli e Delia Duran, con Soleil Sorge a fare da terzo incomodo.

Chi ha amato il concorrente, però, continua allo stesso tempo a sognare che la permanenza in casa possa essere stata l’occasione per trovare l’amore. Molti, infatti, hanno adorato il feeling che lui ha mostrato con la vincitrice, Jessica Selasiè, che non ha nascosto di essersi infatuata di lui.

Sui social tanti sperano che presto i due possano uscire allo scoperto e hanno anche coniato un hashtag ad hoc: #jeru. Ma cosa farà lui ora che le luci delle telecamere si sono spente? Il toscano sembra avere davvero le idee chiare.

Qual è il futuro di Barù Gaetani dopo il “Gf Vip”? Lui non ha dubbi

In un primo momento per Barù sembrava potesse esserci la possibilità di partecipare a un altro reality, “L’isola dei famosi”, attualmente in corso in Honduras. Questa possibilità è stata però esclusa, almeno per ora il “Gf Vip” basta e avanza per lui.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca, infatti, ha ribadito in più occasioni di non avere una grande smania all’idea di stare davanti alle telecamere ed è per questo che i suoi progetti futuri guardano altrove.

Secondo le ultime indiscrezioni, il 40enne sembra essere interessato a sfruttare appieno la sua passione per la cucina, di cui ha parlato in più occasioni anche nella casa. Non a caso, al momento del suo ingresso aveva iniziato ad attirare l’attenzione di parte delle sue compagne di avventura con un’ottima grigliata di carne.

A breve il toscano aprirà così un nuovo ristorante a Milano. Si tratta, però, è bene precisarlo, di un locale temporary, che sarà quindi disponibile solo per breve durata. Chi desidererà mangiare qui potrà quindi farlo dal 10 maggio fino il 30 luglio.

E’ stato lui stesso a dare qualche anticipazione su questa sua nuova iniziativa: “Il locale sarà semplice, con tanto spazio all’aperto. Questa sarà l’occasione per stare a contatto con la natura, nonostante la città. Questa è stata sempre la mia grande passione, sin da piccolo. Mi è sempre piaciuto provare, guardare, assaggiare. Io, però, sono solo un comunicatore del buongusto, non sono uno chef, né un enologo”. La specialità del posto, tanto per cambiare, sarà la carne alla griglia a cui saranno accompagnati alcuni primi piatti vegetariani.