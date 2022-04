Elisabetta Gregoraci, una complicità invidiabile | L’amore tra loro è evidente – VIDEO

Ancora una volta Elisabetta Gregoraci stupisce i suoi followers pubblicando un video che la vede protagonista. La complicità che traspare dalle immagini é coinvolgente e nessuno potrebbe negare che tra i due scorra un amore incondizionato.

E ormai archiviata la sua storia con Flavio Briatore anche se ultimamente la bella Elisabetta ha fatto pensare di essersi riavvicinata all’imprenditore. Questa volta il protagonista maschile del video non è Flavio e sicuramente Elisabetta sembra avere occhi solo per lui.

La showgirl calabrese ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando al concorso di bellezza Miss Italia. La carriera come modella parte proprio da lì e negli anni successivi la Gregoraci è stata spesso il volto di famosissime campagne pubblicitarie italiane ed estere.

Il famosissimo matrimonio

La sua celebrità, però è dovuta alla relazione amorosa con Flavio Briatore. Nel 2006 la bellezza di Elisabetta non sfugge agli occhi dell’imprenditore. Briatore ha già al suo attivo frequentazioni con altre bellissime del mondo dello spettacolo; basti pensare a Naomi Campbell.

La loro storia è stata da subito travolgente e dopo appena due anni Elisabetta e Flavio si sono sposati e dal loro matrimonio è nato il figlio Nathan Falco.

Nonostante sembrasse una coppia solida, nel 2017, tramite un’agenzia, è stata resa nota la loro separazione. Per molto tempo Elisabetta e Flavio non si sono frequentati, ma dopo qualche anno i due hanno avuto qualche tentativo di riavvicinamento.

L’interesse comune è sempre stato il benessere del loro figlio al quale sono state riservate eccezionali attenzioni. La vita di Nathan può fare invidia a numerosi ragazzi della sua età.

Nathan Falco ha da poco compiuto 11 anni e può vantare conoscenze nel mondo della moda, del calcio e dello sport in generale. Si è potuto permettere viaggi in giro per il mondo accanto ai celebri genitori. Trascorre le giornate in dimore esclusive dove si concede di organizzare eventi e feste.

Elisabetta farebbe di tutto per lui

Elisabetta é una mamma splendida e, in questo caso, non si è tirata indietro neanche di fronte ad una proposta così bizzarra da parte di suo figlio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eli_fai_bene_al❤️ (@eli_fai_bene_al_cuore)

Nel video che pubblica l’ex modella sulla sua pagina Instagram, sì vedono mamma e figlio impegnati in una partita di calcio nel salotto di casa. Il loro feeling è evidente e i sorrisi ci parlano di un amore che va oltre ogni limite.

Elisabetta si rivela anche una fantastica sportiva. Si destreggia molto bene con il pallone e dà del filo da torcere al giovane ragazzo. I due si divertono e dichiarano, infatti, di passare molte delle loro serate in questo modo.