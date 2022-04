Jeremias Rodriguez, avete mai visto la fidanzata? E’ bella quanto Belen e Cecilia

Jeremias Rodriguez é uno dei protagonisti dell’Isola dei famosi 2022. Proprio durante la trasmissione si è lasciato andare ad un commosso ricordo della sua fidanzata. La ragazza è di una bellezza sconvolgente e da filo da torcere alle sue cognate Belen e Cecilia.

Jeremias è sicuramente diventato famoso grazie alla stretta parentela con Belen. La showgirl insieme a Cecilia e al loro bellissimo fratello sono il trio argentino più desiderato dal pubblico italiano.

Jeremias ha da subito mostrato doti televisive ed è per questo che è stato scritturato per il Grande Fratello vip prima e per l’Isola dei famosi dopo. In questi giorni è alla sua seconda partecipazione del reality girato in Honduras.

Un passato burrascoso

L’arrivo in Italia è conseguente alla popolarità di sua sorella con la quale ha avuto da sempre un legame speciale. Nei primi mesi di soggiorno si è occupato di diversi lavori e mansioni, ma ben presto é apparso davanti ai riflettori diventando celebre sia nel piccolo schermo sia sul web.

Jeremias, infatti, oltre ad essere famoso per le numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi è diventato una vera stella di Instagram ed il suo profilo conta più di 600.000 follower.

Sì è definito come un ragazzo che in passato ha dato pensieri alla sua famiglia a causa della sua gioventù turbolenta. Sia in Argentina che in Italia ha avuto diversi flirt, tra i quali il più celebre é quello con Soleil Sorge.

La bellezza straordinaria della sua fidanzata

Ma proprio in questi giorni Jeremias Rodriguez si è confessato davanti alle telecamere dell’Isola dei famosi e ha svelato l’identità della sua bellissima fidanzata, Deborah Togni.

Più volte, durante l’esperienza honduregna, ha speso per lei parole appassionate arrivando a dichiarare anche che Deborah gli avrebbe letteralmente salvato la vita. Dopo un periodo di buio la ragazza avrebbe fatto irruzione nella sua vita come un angelo pronto a salvarlo dal baratro.

Ha raccontato commosso “Non ci siamo mai separati e credo che lei sarà la donna della mia vita. Con lei costruirò una famiglia, sarà lei la mamma dei miei figli”.

Non si fatica a credergli guardando la bellezza, ma soprattutto la dolcezza e la semplicità di questa donna. Deborah ha un viso angelico e i suoi occhi verdi trasmettono serenità. La ragazza, inoltre, é una persona discreta e riservata e non attratta dallo scintillante mondo dello spettacolo.

Si tiene ben lontana dalle pagine delle riviste patinate e, nonostante la sua storia d’amore con Jeremias, rimane sempre un passo indietro e si tiene lontana dai riflettori.