Marracash, parla della sua malattia | La dura diagnosi è arrivata tardi

Marracash il re dell’hip hop è sicuramente uno dei rapper più famosi d’Italia. E’ in questi giorni in tutte le radio con il suo feauturing del pezzo di Vasco Rossi Siamo qui. Recentemente si è confessato durante un’intervista e ha parlato del disturbo che lo tormenta da ragazzo.

In questi giorni sta partecipando insieme al mitico Vasco ad un’operazione di solidarietà molto importante. Gli introiti derivati dal successo del feauturing, andranno interamente devoluti in beneficenza, per sostenere la causa di Save the Children.

Il King, come ama definirsi lui, vanta un numero di successi veramente invidiabili. Da Badabum Cha Cha con cui si è fatto conoscere al pubblico nel 2008 a King del rap, brano che gli ha lasciato in eredità il famoso soprannome.

Marracash, un artista accanto alle stelle del pop

Altri pezzi memorabili sono Sabbie mobili, In radio, Nulla accade, Bravi a cadere. Marracash, artista di origine siciliane, ha collaborato più volte con grandissimi della musica nazionale. I brani che ha proposto sono sempre stati sulle vette delle classifiche italiane.

Ricordiamo Rivincita con Giusy Ferreri, Giusto un giro con Emis Killa, Margarita con Elodie e l’ultimo in ordine di tempo Siamo qui con Vasco Rossi.

Non è sempre riuscito a tenere nascosta e riservata la sua vita privata e perciò è nota a tanti la sua storia d’amore, ormai conclusa con Elodie. La cantante appare anche nel video della canzone Crazy love.

Marracash e il male nascosto

Il rapper inoltre non è riuscito a difendere il suo segreto più grande: la sofferenza che lo turba da anni. Negli ultimi tempi ha confessato di essere affetto da un disturbo. Inizialmente i sintomi non sono stati percepiti a fondo e nessun medico aveva diagnosticato con precisione la malattia.

Ma dopo un evento che ha preoccupato il cantante, questi si è rivolto ad un professionista che gli ha rivelato il nome della sua malattia. Marracash soffre di una rara forma di disturbo bipolare, un’ossessione maniaca depressiva che colpisce particolarmente i giovani di oggi.

Marracash confessa che molte sue fidanzate lo avevano messo in allerta riguardo alla possibilità di soffrire per questa patologia. Ma il campanello d’allarme che lo ha fatto preoccupare è stato quando, dopo un particolare evento della sua vita, l’artista ha avuto un momento di euforia non controllabile. Non riusciva a calmarsi e nonostante le sensazioni fossero positive, tutto era troppo accentuato.

Rivoltosi ad uno psicologo ha avuto la conferma. Questa patologia rende la vita invivibile se in forma severa. Si alternano fasi di depressione a fasi di incontenibile felicità. I periodi che si susseguono sono altamente variabili e vanno da qualche ora ad addirittura mesi.

Possiamo solo immaginare le difficoltà che il cantante è costretto a subire durante la sua quotidianità.