Materazzi, concentratissimo prima di entrare in campo, ma non per gli schemi di gioco!

L’ex difensore dell’Inter e della Nazionale Marco Materazzi prima di entrare in campo non può fare a meno di concentrarsi in una pratica che poco ha a che fare con il calcio. E il motivo è sorprendente.

Marco Materazzi è uno dei difensori più forti che il calcio italiano abbia avuto nella sua storia. Tantissimi successi per lui, sia con la maglia della Nazionale che con quella dell’Inter. Ora ha appeso gli scarpini al chiodo, ma non dimentica la sua grande passione per il mondo del pallone.

Il più grande successo di Materazzi è arrivato nell’estate del 2006, quando ha trionfato con l’Italia al Mondiale segnando nella finale vinta contro la Francia. Quella partita, però, è entrata negli almanacchi del calcio anche per la testata sul petto ricevuta dal difensore da Zinedine Zidane che costò l’espulsione al francese.

Il leccese è stato anche tra i protagonisti dell’Inter nella vittoria del Triplete nel 2010, conquistando in quell’anno lo scudetto, la Coppa Italia e la Champions League con José Mourinho in panchina.

E’ proprio con la maglia nerazzurra che Materazzi ha vinto il suo maggior numero di trofei: cinque campionati di Serie A, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe italiane, una Coppa dei Campioni e un Mondiale per club.

Il difensore appende gli scarpini al chiodo nel 2011, salvo poi ripensarci svolgendo la carriera di allenatore-calciatore in India al Chennaiyin dal 2014 al 2017, con cui vince anche un campionato.

Recentemente ha partecipato ai sorteggi dei gironi del Mondiale di Qatar 2022, in cui purtroppo non ci sarà l’Italia, in qualità di campione del Mondo dell’edizione 2006.

Materazzi, la passione per il Fantacalcio viene prima delle partite

Adesso Materazzi è sempre pronto a buttarsi nella mischia quando viene chiamato in causa per eventi sportivi di qualsiasi tipo. Fa parte del progetto Inter Forever che si pone l’obiettivo di espandere il marchio dei nerazzurri in tutto il mondo attraverso i calciatori che hanno fatto la storia del club.

Matrix ha anche aperto un negozio di abbigliamento a Milano chiamato Space23, in cui vengono venduti vestiti sportivi, sneakers e indumenti nello stile sportswear.

Ma come tante persone appassionate di calcio, anche Materazzi non può fare a meno di giocare al Fantacalcio. E lo ho mostrato lui stesso in un post su Instagram in cui è stato immortalato in completino prima di una partita intento a schierare la fanta-formazione.

“Quando stai per scendere in campo ma ti sei dimenticato di inserire la formazione al fantacalcio…” ha scritto l’ex difensore dell’Inter scatenando l’ironia dei suoi followers.